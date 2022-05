(P) Cele mai frecvente greșeli pe care le poți face ca tester software

Nu există un domeniu de activitate în care să nu fii expus greșelilor, iar dacă alegi o carieră în IT și începi ca tester, în primele luni este normal ca lucrurile să nu-ți iasă ca la carte. De la alegerea cursurilor, la atitudinea ta față de activitate și echipă, toate aceste aspecte contează pentru evoluția ta în carieră. Un start bun începe cu o documentare bună despre greșeli și cu cele mai bune îndrumări!

Nu știi ce cursuri de formare să alegi

Sunt multe cursuri de formare în testarea software, însă e important să le studiezi mai întâi programa și să discuți cu un trainer. Dacă accentul e pus mai mult pe partea teoretică, cursul nu te poate ajuta pe viitor în angajare sau în a lucra ca freelancer. Există însă opțiuni care-ți permit să îmbini partea teoretică cu partea practică, iar la finalul cursului vei fi ghidat în carieră.

Poți alege să te înscrii în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat)

deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Nu înțelegi scopul și cerințele

Când este implementat un nou feature, abia aștepți probabil să cauți bug-urile și să satisfacția că ai salvat „viața” unui client. Dar este esențial să înțelegi scopul și cerințele unui produs sau unui serviciu nou înainte de a începe testarea.

Ar trebui să citești specificațiile, să discuți cu developerii sau cu ai tăi clienți. O altă variantă este să faci o sesiune rapidă de testare exploratorie pentru a aduna toate informațiile de care ai nevoie pentru a realiza o structură a testării.

Eviți să comunici bug-urile

Comunicarea este cheia dezvoltării software-ului și, prin urmare, și cheia testării software-ului. Dacă nu reușești să comunici bug-urile observate în testare poți afecta munca programatorilor, managerilor de testare, clienților și poți întârzia lansarea unui site sau a unei aplicații.

Este important să înfrunți situațiile pe care le întâmpini. Dacă nu ai soluții pentru aceste situații sau nu ai o imagine de ansamblu, este mai bine să le faci cunoscute decât să acționezi ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Îți este teamă să întrebi

Este important să conștientizezi că nu există întrebări greșite. E mult mai important să ai răbdare, să asculți, să înțelegi imaginea de ansamblu și să pui întrebări pentru a clarifica anumite aspecte. Gândește-te că dacă nu ai întreba, ai înceta să înveți și, prin urmare, nu ai putea să-ți îmbunătățești cunoștințele și abilitățile. Curiozitatea este o abilitate care te poate ajuta să faci diferența în cariera ta.

Îți este teamă să folosești tool-uri

Această teamă vine, de regulă, când nu ești foarte sigur pe abilitățile tale tehnice. Și e normal să simți această nesiguranță la început, însă e important să fii deschis la orice soluție care ți-ar putea ușura munca. Poți obține ajutor de la alți testeri, de la developeri sau chiar asistență online. Important e să întrebi!

Vrei să rezolvi singur bug-urile

Există o regulă de bază în testare: nu încerca să faci munca developerilor. Misiunea ta este să prezinți erorile găsite și să vii cu propuneri. Este treaba developerului să găsească cauzele principale ale problemei, să facă debugging și să o rezolve. De asemenea, nu încerca să induci în eroare developerul, oferindu-i presupuneri greșite. Ca tester trebuie să-i oferi informații exacte.

Critici munca developerilor

Un mod constructiv de a oferi feedback și o comunicare pozitivă pot face diferența într-o relație tester-developer. Încearcă să vezi partea bună a activității unui dezvoltator software, nu doar erorile sau problemele găsite în codul său.

Evaluezi greșit timpul necesar testării

Managerul de proiect ar putea să te întrebe „Cât ți-ar lua să testezi asta?” Tentația ar fi să-i răspunzi: „Hm, câteva ore, poate?!” Înainte de a da un răspuns, e mai potrivit să faci un pas în spate, să ai o imagine de ansamblu și apoi să faci o estimare realistă, care te va ajuta atât pe tine, cât și pe colegi.

Nu mai ții pasul cu ce e nou în testare

Consideri că un curs de formare în testare sau studiile superioare sunt suficiente pentru a avea rezultate bune în testare. Dar domeniul IT e în continuă dezvoltare și adaptare. Este imposibil să fi „văzut totul”. În fiecare zi, te vei confrunta cu noi situații și provocări în care trebuie să dovedești că ești dispus să înveți și să-ți îmbunătățești abilitățile.

Text: Mihaela Pascari

Momente tandre și tot mai multe atingeri între concurenți și ispite. Vezi episodul nou în AntenaPLAY.