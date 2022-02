(P) Cum poți să-ți păstrezi motivația în timp ce te formezi ca tester

Activitatea noastră se concentrează în jurul site-urilor web și a aplicațiilor mobile. Ne place să avem acces cât mai repede la informație și să realizăm cumpărăturile într-un timp scurt. Pentru ca navigarea online să fie ușoară, avem nevoie de o interfață impecabilă a site-ului, de o funcționalitate bună și de o experiență prietenoasă. Și pentru ca experiența userilor unui site să fie una grozavă, companiile au nevoie testerii, care să identifice erori și probleme pe care să le prezinte programatorilor.

Text: Mihaela Pascari

De ce merită să începi o carieră în testare

Este un prim pas spre o carieră în IT. De la un job de tester poți avansa spre un job de programator junior, iar salariul mediu al unui QA Analyst (conform datelor Salario, comparatorul de salarii eJobs), este de 3.800 lei, dar poate varia în funcție de mărimea companiei și de proiect. În plus ai oportunitatea a obține un loc de muncă în străinătate.

Perspectivele sunt optimiste, dar te întrebi poate dacă ai nevoie și de studii de specialitate pentru a avea succes în domeniu? Standardele pentru această profesie s-au schimbat în ultimii ani. Poți să devii un QA fără nicio experiență specială. Și nu trebuie să ai o educație tehnică și 10 ani de experiență. Contează să ai motivație și dorință de a învăța, precum și abilitatea de a te orienta spre formare și profesionistă, în cadrul proiectului Cursuri IT.

Cum te poți forma ca tester



Ai la îndemână numeroase modalități prin care poți practica testarea.

„Proiectul Cursuri IT by eJobs” are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). Ai ocazia ca după finalizarea cursurilor noastre să aplici la posturi de tester. Pentru asta, echipa de coaching din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar. Detalii aici.

„Proiectul Cursuri IT by eJobs” este disponibil prin:

Exersează testarea - Există multe aplicații pe internet pe care le poți rula pentru a-ți exersa abilitățile de testare a software-ului. Poți descărca aplicații care au erori ascunse, cum ar fi: Restful-booker, Gruyere sau Ticket Magpie.



Testează în grup - Site-uri precum uTest, Testathon, CrowdSourcedTesting și TestBirds îți oferă ocazia de a întâlni și alți pasionați de testare, de a exersa împreună și a face schimb de experiență.

Cum îți păstrezi motivația când te formezi ca tester

Pune pe pauză navigarea pe internet și în aplicații

Cum se desfășoară o sesiune de studiu? De regulă începe cu planuri mari, dar după câteva minute ajungi să verifici rețelele de socializare sau e-mailul. Descoperi ceva mai interesant decât studiul care îți abate intenția de la planurile inițiale, îți creează o stare de oboseală și îți afectează concentrarea. Există tool-uri precum Freedom sau AppBlock care blochează accesul la platformele de socializare și la site-urile care-ți distrag atenția. Și sunt o modalitate clasică de motivare pentru studiu, deoarece elimină tot ceea ce îți poate distrage atenția.

Creează-ți propriul sistem de recompense

Stabilește cum vei marca fiecare victorie în studiul tău. Poți alege ceva dulce, o ieșire în oraș, un film. Poți alege să te recompensezi mai des la început, când studiul ți se va părea poate mai dificil. Odată ce devii captivat de studiu sau începi să găsești mai multă motivație, poți să-ți acorzi o gratificare mai întârziată. Creează un sistem de recompense eficient și personalizat pentru tine, ținând cont de capacitatea ta de a asimila informații noi.



Găsește locul perfect de studiu

Care este acel loc din casă unde știi că te concentrezi foarte bine și care te inspiră atât de bine, încât, stând acolo ai și obținut rezultate? Alege un loc pe care-l iubești. Poate este pe un scaun preferat, un fotoliu sau un hamac. Oriunde s-ar afla, transformă-l în spațiul tău de studiu și folosește-l numai pentru învățare. Cu cât îți place mai mult să fii acolo, cu atât mai bine; vei fi motivat să studiezi!

Programează-ți ziua

Adesea, cu cât ai mai mult timp liber, cu atât devine mai ușor să-ți pierzi timpul. Programează-ți un anumit moment al zilei când te vei așeza să studiezi. Programarea orelor de studiu în calendarul tău face mai puțin probabilă amânarea, deoarece devine o sarcină concretă care trebuie îndeplinită.

Ted Talks care te ajută să-ți păstrezi motivația

The Paradox of Efficiency - Scriitorul Edward Tenner vorbește despre modul în care obsesia noastră pentru eficiență ne poate face de fapt mai puțin eficienți. Poți alege distragerile „productive”. De exemplu, în loc să stai la birou toată ziua lucrând, uneori soluția mai productivă este să te plimbi. Vei găsi și o poveste interesantă despre o plantă care trebuia să fie eficientă și să pună capăt foametei, dar a creat una dintre cele mai mari probleme în lume.

The Happy Secret to Better Work - Autorul Shawn Achor are o părere diferită despre fericire și despre productivitate. Ne gândim adesea că dacă suntem mai productivi, vom deveni mai fericiți. Dar Swan argumentează contrariul – dacă suntem fericiți mai întâi, vom fi mai productivi. El spune că „75% din succesele tale în muncă sunt determinate de nivelul tău de optimism, de sprijinul social și de capacitatea ta de a vedea stresul ca pe o provocare și nu ca pe o amenințare”.

