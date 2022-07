(P) eJobs index salarial: Aproape jumătate din angajații din telecom câștigă peste 4.000 de lei pe lună

”Este unul dintre puținele domenii în care vedem o distribuire cât se poate de echilibrată a categoriilor de candidați. Aplică aproape în mod egal atât cei din segmentul entry-level și fără experiență, cât și cei cu senioritate, specialiștii sau managerii. Candidații sunt atrași nu doar de numărul mare de locuri de muncă disponibile, ci și de oportunitățile de dezvoltare pe care le oferă acest sector, de faptul că pot lucra în companii foarte mari, multinaționale, dar și de posibilitatea de a se specializa la job, în cazul aplicanților care nu au experiență”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Potrivit datelor Salario, comparatorul de salarii marca eJobs, 30% dintre cei care lucrează în telecom au un salariu lunar cuprins între 4.000 și 7.000 de lei. 25% câștigă între 2.000 și 3.000 de lei, 19,5% între 3.000 și 4.000 de lei și 12,2% între 7.000 și 10.000 de lei. 8,7% au salarii mai mici de 2.000 de lei și 4,7% de peste 10.000 de lei.

Cele mai mari salarii înregistrate sunt asociate pozițiilor de director general (30.000 de lei), inginer software (30.000 de lei), manager IT (29.150 de lei), director tehnic (26.500) sau arhitect IT (25.000). ”Sunt poziții cu un nivel ridicat de specializare, căutate la nivel general pe piața muncii și care permit o migrare ușoară de la o industrie la alta. În plus, acest tip de specialiști sunt foarte căutați și foarte bine plătiți și în afara țării. În special dacă vorbim despre angajații marilor multinaționale din telecom, vedem frecvent cazuri de relocare pe alte piețe”, detaliază Bogdan Badea.

Telecomul este unul dintre acele domenii cu o prezență extinsă la nivel national, motiv pentru care diferențele salariale între Capitală și celelalte mari orașe au devenit aproape insesizabile. Este, totodată, și domeniul care oferă cele mai multe joburi remote, raportat la numărul total de poziții scoase în piață. Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu sau Brașov continua lista orașelor cu cele mai multe locuri de muncă libere în telecom.

Cele mai mici salarii MEDII nete introduse până în acest moment de către angajații din telecom, sunt pentru joburile:

Tehnician - 3.000 lei

Dispecer – 2.500 lei

Operator call-center - 2.450 lei

Operator introducere date - 2.300 lei

Casier - 2.200 lei

Orașele cu cele mai mici salarii MEDII nete din telecom sunt:

Balș: 1.600 lei

Târgu Jiu: 1.763 lei

Mediaș: 2.000 lei

Miercurea Ciuc: 2.100 lei

Bacău: 2.300 lei

Orașele cu cele mai mari salarii MEDII nete din telecom sunt:

București : 6.000 lei

Cluj-Napoca: 5.000 lei

Timișoara: 4.500 lei

Constanța: 3.800 lei

Brașov: 3.500 lei

Iată și care sunt pozițiile pentru care s-au înregistrat cele mai mari valori salariale din acest domeniu:

Director General: salariul mediu net la nivel național - 9.000 lei, salariul maxim introdus în Salario - 30.000 lei

Inginer software: salariul mediu net la nivel național - 7.000 lei, salariul maxim introdus în Salario - 30.000 lei

Director tehnic: salariul mediu net la nivel național - 10.000 lei, salariul maxim introdus în Salario - 26.500 lei

IT Architect: salariul mediu net la nivel național - 13.000 lei, salariul maxim introdus în Salario - 25.000 lei

Manager de proiect: salariul mediu net la nivel național - 5.500 lei, salariul maxim introdus în Salario – 25.000 lei

