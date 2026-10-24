Asasinat în Bulgaria! Un fost europarlamentar a fost împușcat mortal în propria casă. Trei suspecți, reținuți

Slavi Binev, fost europarlamentar bulgar și președinte al Federației Bulgare de Taekwondo, a fost ucis sâmbătă, 24 octombrie 2026, în Sofia. Bărbatul în vârstă de 60 de ani a fost împușcat în locuința sa din cartierul Pavlovo.

Potrivit publicației bulgare bTV, poliția a fost alertată în cursul dimineții, iar echipajele ajunse la fața locului au constatat decesul fostului politician.

Trei suspecți au fost reținuți după asasinat

Autoritățile bulgare au anunțat că trei persoane suspectate de implicare în crimă au fost reținute pe o autostradă din apropierea capitalei. Conform www.fakti.bg, doi dintre suspecți sunt cetățeni turci, iar al treilea deține un document de identitate bulgăresc. Cei trei erau înarmați în momentul reținerii. Deocamdată, anchetatorii nu au anunțat oficial motivul crimei.

Cine a fost Slavi Binev

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Slavi Binev era o figură cunoscută în Bulgaria, atât în sport, cât și în politică și afaceri. Fost campion european la taekwondo, acesta a condus Federația Bulgară de Taekwondo și a ocupat funcția de vicepreședinte al Uniunii Europene de Taekwondo. De-a lungul carierei sale politice, a fost deputat în Parlamentul Bulgariei și membru al Parlamentului European. Potrivit televiziunii publice bulgare BNT, Federația Bulgară de Taekwondo a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea sa, subliniind contribuția acestuia la dezvoltarea sportului. Crima are loc pe fondul unei serii de atacuri mortale asupra unor persoane cunoscute din mediul de afaceri bulgar. Ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care a fost ucis fostul europarlamentar.