Au angajat o mamă surogat, ca să devină părinți, dar după ce s-a născut copilul, au trecut de la extaz la șoc total! Cum arată bebelușul. „Este devastator”

Un soț și o soție au angajat o mamă surogat, după ce au trecut prin mai multe avorturi spontane. Imediat ce s-a născut copilul, au trecut de la extaz la șoc total, descriind situația în care se află acum drept „devastatoare”.

Bărbatul a spus povestea pe internet, păstrându-și anonimitatea și explicând că nu își mai dorește acest copil, deși a cheltuit „mulți bani” pentru o mamă surogat.

„Soția mea și cu mine ne-am dorit întotdeauna să avem un copil. Ea nu poate duce o sarcină, din cauza unor probleme de sănătate, și a suferit trei avorturi de-a lungul timpului.

Am plătit mulți bani pentru o mamă surogat – o femeie drăguță, care a avut grijă de corpul ei și cu care ne-am înțeles foarte bine”, a povestit bărbatul.

Cuplul, însă, a suferit un șoc după ce mama surogat a dat naștere unui băiat sănătos.

„Soția mea și cu mine am fost atât de entuziasmați în ziua în care a născut, dar imediat ce am văzut copilul, am știut că ceva nu este în regulă. Copilul are trăsături asiatice, păr negru și ochi căprui, când noi suntem amândoi albi, blonzi și cu ochi albaștri”, a mai spus el.

Bărbatul a adăugat că a cerut imediat un test ADN, iar rezultatul a arătat că el nu era tatăl copilului.

„Suntem devastați amândoi. Se pare că a fost vorba despre «o încurcătură extrem de rară» și ni s-a oferit compensație financiară. Nu ne supără rasa. Suntem supărați că bebelușul nu este al amândurora”, a mai scris bărbatul.

El a întrebat, în mesajul lui, dacă ar trebui să se simtă „ca un nemernic” că nu își mai dorește acel copil.

Mesajul lui a generat numeroase reacții, unii internauți criticându-l, alții simpatizând cu el.„Nu aș irosi șansa ce mi s-a dat doar din cauza unei organizări defectuoase” și „Ai adus acest copil în lume, ai responsabilitatea să ai grijă de el”, au fost două dintre comentarii.