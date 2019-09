Au plecat de acasă pentru dreptul la viață proprie. Dacă sunt găsite, fetele riscă pedeapsa cu moartea. „Mă voi sinucide înainte să apuce ei să mă omoare”

Au reușit să fugă în timp ce se aflau în vacanță în Istanbul împreună cu tatăl și cea de a doua soție. Cele două surori așteaptă să fie primite de către o altă țară în timp ce se ascund în Istanbul cu ajutorul unor organizații pentru drepturile omului. Fetele sunt convinse că dacă vor fi găsite vor fi ucise de către autoritățile saudite.

Dua, în vârstă de 22 de ani și Dalal în vârstă de 20 de ani au așteptat timp de cinci ani ocazia de a evada. Tatăl lor a aflat despre intenția fetelor și le supraveghea fiecare pas. Aflate în vacanță în Istanbul, fetele au găsit momentul perfect de a evada.

Au plecat fără nici un act asupra lor şi fără bani. Ajunse afară, Dua s-a trezit râzând şi spunându-şi „Uite ce am făcut”. Abia mai târziu surorile au realizat „gravitatea situaţiei, condiţia lor dezastruoasă”.

Viața din Arabia Saudită, lipstiă de libertate

Fetele nu puteau hotorî nimic singure, nu puteau pleca fără acordul tatălui, bătăile erau zilnice și trebuiau să iasă din casă doar acoperite din cap până în picioare. De asemenea, puteau fi măritate oricând cu un bărbat mai mare, care aveau mai multe soții.

„Nu voi accepta niciodată să mi se întâmple asta. Ştiu că am drepturi. Pentru mine ăsta ar fi iadul”.

Au primit ajutorul unor organizații pentru drepturile omului care le-au oferit fetelor un loc unde să stea și lucrurile necesare pentru a supraviețui, cu toate acestea fetele nu se simt în siguranță. Tatăl acestora le poate găsi și trimite în Arabia Saudită, unde pedeapsa îndrăznelii și expunerii poate fi moartea.

„Gândul că tata poate apărea în orice clipă nu-mi dă pace, altceva nu am în minte. Mi-e frică şi tresar mereu”, spune Dalal. „Aveam 9 sau 11 ani. M-au pus să port hijab, niqab, şi chiar un abaya, care te acoperă din cap până în picioare. Nu am avut niciodată o copilărie normală, nu am putut ieşi afară să mă joc”, povesteşte aceasta.

Evadate de două luni, fetele încă se ascund în Istanbul, într-o locație secretă pe care o părăsesc cu multă vigilență. Sunt sunate de către membrii organizației pentru a știi mereu situația, cu toate acestea fetele se simt urmărite în momentul în care văd în jurul lor mai mulți arabi.

Tatăl și autoritățile saudite oferă bani pentru a le putea găsi

„Mă trezesc noaptea ca să mă uit pe fereastră şi pe telefon. Îmi este mereu frică. Îi tot spun lui Dalal: uită-te la maşina asta. Sigur tata se afla în ea. E acolo un SUV negru. Sigur e cineva de la ambasada saudită. Visez în fiecare noapte că tata ajunge aici, intră în cameră şi ne găseşte” , spune Dua.

Membri familiei şi prieteni le-au trimis mesaje pe reţele sociale solicitându-le să se întoarcă acasă. Au primit un mesaj chiar şi de la cea de-a doua soţie a tatălui care le ruga să se întâlnească în Egipt, unde locuieşte, dar l-au simţit ca pe o capcană.

„Nicio fată din Arabia Saudită nu consideră acceptabil să ducă o viaţă controlată în totalitate de către bărbaţi. Fetele saudite nu au nici un cuvânt de spus cu privire la viaţa lor şi nu pot hotârî nici în cea mai banală chestiune: bărbatul este cel care face asta”, spune Dalal.

Au fost luate în evidenţa Agenţiei pentru refugiaţi a ONU (UNHR) şi se află sub protecţia ONU, dar nu li se garantează paza sau o locaţie sigură oficială. Ministrul de interne turc le-a oferit carduri de refugiat, ceea ce le grantează că nu vor fi deportate. Avocatul lor le caută însă azil într-o a treia ţară.

„Mă voi sinucide înainte să apuce ei să mă omoare”, a spus Dua. Surorile plănuiesc cum să-şi ia viaţa în caz că vor fi găsite.

Fetele visează la viața pe care ar putea să o trăiască:: vor face skateboarding, vor cânta la intrumente muzicale, îşi vor continua studiile şi vor merge la concerte Eminem.