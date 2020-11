Cine este Maia Sandu, prima femeie-președinte din Republica Moldova. Apariția sa, după rezultatele oficiale ale alegerilor

Maia Sandu are 48 de ani, are dublă cetățenie: română și moldoveană și vorbește română, rusă, engleză și spaniolă. Nu este căsătorită și nu are copii, aceasta dedicându-și ultimii ani lumii politice. La bază, Maia Sandu este economistă.

Maia Sandu l-a învins pe Igor Dodon în lupta pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova

Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale din Republica Moldova cu 57,75% din voturi, comparativ cu 42,25%, rezultatul președintelui în funcție, Igor Dodon.

Maia Sandu a mai candidat cu prorusul Dodon și în 2016, când a pierdut. Acum, lucrurile s-au schimbat, iar candidata proeuropeană a fost favorita moldovenilor atât din țară, cât și din Diaspora.