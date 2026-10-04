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Cofondatorul Google a cheltuit 102 milioane de dolari pentru a lupta împotriva unei taxe. Cât ar putea avea de plătit Sergey Brin

Sergey Brin, unul dintre fondatorii Google și unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, a investit o sumă uriașă în campania împotriva unei taxe propuse în California. Miza financiară este însă incomparabil mai mare.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 11:30 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 10:51
Cofondatorul Google a cheltuit 102 milioane de dolari pentru a lupta împotriva unei taxe | Profimediaimages.ro
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Miliardarul a contribuit cu 102 milioane de dolari la Building a Better California, o organizație implicată în opoziția față de Proposition 40, măsura care ar introduce o taxă unică de 5% asupra averilor miliardarilor care intră sub incidența acesteia. Dacă măsura va fi aprobată și i se va aplica, Sergey Brin ar putea avea de achitat aproximativ 13 miliarde de dolari, potrivit estimărilor citate de presa americană.

Sergey Brin a cheltuit 102 milioane de dolari în lupta împotriva taxei pentru miliardari

Conform www.fortune.com, documentele privind finanțarea campaniilor arată că Sergey Brin a donat în total 102 milioane de dolari către Building a Better California, organizație care se opune taxei pentru miliardari și susține alte politici economice și inițiative privind locuințele și infrastructura.

Suma îl transformă pe cofondatorul Google într-unul dintre principalii finanțatori ai opoziției față de măsură. Datele analizate de www.latimes.com confirmă valoarea de 102 milioane de dolari și arată că informațiile provin din evidențele oficiale privind finanțarea politică din California.
Raportată la averea lui Brin, miza devine și mai spectaculoasă. Fortune estimează averea acestuia la aproape 260 de miliarde de dolari, iar valoarea taxei care i-ar putea reveni ar fi de ordinul a 13 miliarde de dolari.

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Ce este taxa care i-ar putea lua lui Sergey Brin aproximativ 13 miliarde de dolari

Proposition 40 va fi supusă votului alegătorilor din California în noiembrie 2026.
Măsura prevede o taxă unică de 5% asupra averii nete a persoanelor cu cel puțin un miliard de dolari, în condițiile stabilite de inițiativă. Aproximativ 200 de miliardari ar putea intra sub incidența ei, conform www.fortune.com.

Dacă va fi adoptată, 90% din veniturile obținute ar urma să fie destinate programelor de sănătate, iar restul de 10% educației, asistenței alimentare și costurilor administrative. Susținătorii inițiativei estimează venituri de aproximativ 100 de miliarde de dolari, însă biroul independent de analiză legislativă din California avertizează că suma exactă este dificil de anticipat.

De ce se opun unii dintre miliardarii din California

Opoziția susține, printre altele, că introducerea unei taxe pe avere ar putea determina persoane foarte bogate și companii să își reducă legăturile cu California, afectând investițiile și, pe termen lung, veniturile fiscale ale statului. Brin și-a mutat între timp reședința declarată în Nevada, potrivit documentelor citate de Fortune.

Cofondatorul Google a explicat public opoziția sa față de măsură inclusiv prin experiența familiei sale în Uniunea Sovietică. Sergey Brin s-a născut la Moscova și a emigrat împreună cu familia în Statele Unite în copilărie. Nu este singurul nume important din industria tehnologiei asociat opoziției față de această măsură. Dezbaterea a atras antreprenori și investitori importanți și a devenit una dintre cele mai disputate teme de pe buletinul de vot din California în 2026.

Ce spun susținătorii taxei pentru miliardari

De cealaltă parte, susținătorii Proposition 40 argumentează că o taxă unică de 5% ar reprezenta o contribuție suportabilă pentru persoanele cu averi de peste un miliard de dolari și că veniturile obținute ar putea finanța servicii publice importante.

O analiză realizată de economiști și cercetători de la UC Berkeley estimează că taxa ar putea genera în jur de 100 de miliarde de dolari. Autorii susțin, de asemenea, că pierderea veniturilor din impozitul pe venit în eventualitatea plecării unor miliardari ar fi relativ redusă în comparație cu suma pe care taxa pe avere ar putea să o genereze.

Criticii măsurii contestă însă aceste presupuneri și avertizează asupra efectelor economice, dificultăților de evaluare a unor averi complexe și posibilelor litigii. O analiză recentă a CalMatters notează că implementarea ar presupune crearea unui sistem fiscal nou și că experții se așteaptă la provocări juridice dacă măsura intră în vigoare.

Sergey Brin se numără printre cei mai bogați oameni ai lumii

Sergey Brin a fondat Google împreună cu Larry Page în 1998, după ce cei doi se cunoscuseră la Universitatea Stanford. Compania pornită de cei doi a devenit ulterior nucleul Alphabet și unul dintre cele mai mari grupuri tehnologice din lume.

Averea uriașă acumulată de Brin explică și dimensiunea neobișnuită a actualei dispute: 102 milioane de dolari reprezintă suma investită în organizația care combate taxa, în timp ce obligația fiscală potențială asociată averii sale este estimată la aproximativ 13 miliarde de dolari.
Decizia finală privind Proposition 40 le va aparține alegătorilor din California la scrutinul din noiembrie 2026.

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