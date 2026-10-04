Cum a fost posibil ca femeia condamnată la moarte să supraviețuiască după două injecții letale. Ce ar fi putut merge prost

Christa Pike a supraviețuit unei execuții prin injecție letală, după ce i-au fost administrate două doze de pentobarbital. Ce ar fi putut merge prost.

Cum a fost posibil ca femeia condamnată la moarte să supraviețuiască după două injecții letale | Profimediaimages.ro

Christa Pike a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală în statul american Tennessee, deși i-au fost administrate două doze de pentobarbital. Cazul a stârnit numeroase întrebări în Statele Unite, iar autoritățile încearcă acum să afle cum a fost posibil ca procedura să eșueze.

Femeia în vârstă de 50 de ani fusese condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, în 1995. Execuția urma să aibă loc pe 30 septembrie, la Riverbend Maximum Security Institution din Nashville.

Lucrurile nu au decurs însă conform planului. După administrarea medicamentului prevăzut în protocol, Christa Pike a continuat să respire și a fost ulterior transportată la spital, unde avocații săi au anunțat că se află în stare critică și primește îngrijiri medicale, potrivit www.washingtonpost.com.

Cum a fost posibil ca Christa Pike să supraviețuiască injecției letale

Articolul continuă după reclamă

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit oficial ce a mers prost. Una dintre principalele ipoteze analizate este însă legată de dificultățile întâmpinate în momentul în care echipa a încercat să îi găsească o venă și să stabilească accesul intravenos.

Unul dintre avocații Christei Pike, Randy Spivey, a declarat că a numărat cel puțin șapte încercări de introducere a acului în brațul stâng al femeii. Potrivit acestuia, unul dintre ace ar fi fost chiar îndoit atunci când a fost scos. Problemele nu ar fi fost complet neașteptate.

Echipa juridică avertizase înainte de execuție că Pike avea antecedente de acces venos dificil și susținea că anumite probleme medicale ar putea complica procedura, potrivit www.washingtonpost.com. În timpul execuției au existat și alte indicii că ceva nu funcționa așa cum ar fi trebuit. Martorii au relatat că femeia s-a plâns de dureri puternice la braț. La câteva minute după începerea procedurii, aceasta încă vorbea și respira, iar ulterior au fost auzite inclusiv sunete asemănătoare sforăitului, conform www.apnews.com.

Medicamentul ar fi putut să nu ajungă corespunzător în sânge

Una dintre explicațiile luate în calcul de specialiști este ca medicamentul să nu fi ajuns în cantitatea necesară direct în circulația sangvină. În cazul în care o linie intravenoasă nu este poziționată corect sau vena este compromisă, substanța administrată poate ajunge parțial în țesuturile din jur.

Fenomenul este cunoscut drept infiltrație intravenoasă. Specialiști citați în presa internațională spun că aceasta este una dintre posibilitățile care ar putea explica de ce pentobarbitalul nu a produs efectul așteptat în cazul Christei Pike. Totuși, până la finalizarea investigației, nu există o confirmare că acesta a fost motivul.

Pentobarbitalul este un barbituric care deprimă sistemul nervos central. În doze foarte mari, poate suprima funcțiile cerebrale care controlează respirația, ceea ce poate duce ulterior la stop respirator și cardiac, potrivit www.abc7ny.com.

Christa Pike a primit și a doua doză prevăzută de protocol

Protocolul din Tennessee prevede utilizarea pentobarbitalului ca unic medicament pentru injecția letală. Este pregătită o doză inițială, dar și o doză de rezervă, care poate fi administrată dacă persoana condamnată nu moare după prima. În cazul Christei Pike au fost administrate ambele doze. Nici după cea de-a doua procedura nu a avut rezultatul prevăzut. Mai mult, protocolul nu stabilește administrarea unei a treia doze în situația în care primele două eșuează, conform www.washingtonpost.com.

Au apărut întrebări și cu privire la medicamentul folosit, inclusiv ipoteza că acesta ar fi putut avea probleme de calitate sau eficacitate. Până în acest moment însă nu există dovezi publice care să demonstreze că pentobarbitalul administrat Christei Pike era degradat sau preparat necorespunzător. Departamentul de Corecție din Tennessee susține, de altfel, că echipa a urmat toate etapele protocolului oficial și că substanța folosită a fost eficientă în alte execuții. Instituția nu a oferit însă o explicație pentru ceea ce s-a întâmplat în acest caz, potrivit www.tn.gov.

Execuțiile au fost suspendate. Autoritățile vor să afle ce s-a întâmplat

Cazul a avut consecințe imediate. Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a dispus o investigație independentă și amplă asupra procedurii și a suspendat execuția care mai era programată în stat în acest an.

Anchetatorii urmează acum să stabilească dacă problema a fost legată de accesul intravenos, de modul în care medicamentul a ajuns în organism sau de un alt element al procedurii. Cazul Christei Pike este cu atât mai neobișnuit cu cât supraviețuirea după administrarea efectivă a medicamentelor destinate execuției este extrem de rară. Profesorul Austin Sarat, specialist în pedeapsa capitală, a descris situația drept una aproape fără precedent în istoria modernă a injecției letale.

Christa Pike urma să fie prima femeie executată în Tennessee după mai bine de 200 de ani. În schimb, tentativa de execuție s-a încheiat cu transportarea ei la spital și cu declanșarea unei anchete care trebuie să stabilească exact cum a fost posibil ca două doze de pentobarbital să nu producă rezultatul prevăzut.

Ce se va întâmpla cu Christa Pike după ce a supraviețuit execuției

Deocamdată, Christa Pike primește îngrijiri medicale, iar starea ei a fost descrisă de avocații săi drept critică. Faptul că a supraviețuit tentativei de execuție nu înseamnă însă, automat, că sentința sa la moarte a fost anulată. Cazul a creat o situație pentru care protocolul statului Tennessee nu oferă, în prezent, un pas următor clar.

Regulile permit administrarea unei a doua doze de pentobarbital dacă prima nu produce moartea condamnatului, însă nu prevăd ce trebuie făcut dacă nici cea de-a doua doză nu funcționează. Tocmai de aceea, procedura a fost oprită, iar femeia a fost transportată la spital, potrivit www.apnews.com.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a dispus o anchetă independentă pentru a stabili ce a mers prost și a suspendat execuțiile rămase programate în 2026. Autoritățile trebuie să afle dacă problema a fost provocată de accesul intravenos, de medicamentul folosit sau de un alt element al procedurii înainte de a decide cum vor continua, conform www.apnews.com. În acest moment, nu a fost stabilită public o nouă dată pentru execuția Christei Pike. Situația ei ar putea genera și noi procese. Avocații femeii au cerut deja ca pedeapsa cu moartea să îi fie comutată după ceea ce s-a întâmplat în camera de execuție, susținând că aceasta a fost supusă unei suferințe severe, potrivit www.reuters.com.

Prin urmare, nu există deocamdată un răspuns definitiv la întrebarea dacă autoritățile vor încerca din nou să o execute. Pentru moment, Christa Pike rămâne condamnată la moarte, primește îngrijiri medicale, iar următorii pași vor depinde atât de rezultatul anchetei, cât și de eventualele demersuri în instanță.

Citește și: Teresa Lewis, prima femeie executata in statul Virginia, dupa 1912