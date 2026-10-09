Cutremur extrem de puternic în Panama. Magnitudinea anunțată inițial a fost de 8. Ce informații au apărut

Un cutremur puternic a lovit Panama astăzi, 9 octombrie 2026. Seismul a fost suficient de intens pentru a fi resimțit inclusiv în capitala țării, Panama City. Clădirile s-au zguduit, iar oamenii au ieșit în stradă de teamă.

Potrivit primelor informații, magnitudinea cutremurului a fost estimată inițial la 8. Datele publicate ulterior de autoritățile americane au indicat o magnitudine de 7,6. Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a raportat, de asemenea, un seism cu magnitudinea 8,0, conform Reuters.

Unde s-a produs cutremurul din Panama

Potrivit informațiilor preliminare, epicentrul cutremurului s-a aflat în apropierea extremității sudice a statului Panama, la aproximativ 14 kilometri sud-vest de localitatea Pitaloza Arriba.

Seismul a fost resimțit și în capitala Panama City. Clădirile s-au mișcat, iar mai mulți oameni au părăsit imobilele, ca măsură de precauție.

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Cutremurul a atras atenția prin magnitudinea sa ridicată. Un seism de asemenea intensitate poate provoca pagube importante, însă efectele depind și de adâncimea la care se produce, de distanța față de zonele locuite și de rezistența construcțiilor.

Avertizare de tsunami după cutremurul din Panama

Statele Unite au transmis o alertă privind posibilitatea formării unor valuri de tsunami în urma seismului puternic. Intervalul anunțat pentru posibila sosire a valurilor este de până la trei ore.

Tsunamiurile pot apărea după cutremure submarine puternice, mai ales atunci când mișcarea scoarței terestre deplasează volume mari de apă. Valurile pot provoca inundații rapide și pot pune în pericol persoanele aflate în zonele de coastă.

Cutremurul din Panama, surprins în direct la TV. Reacția prezentatoarei în timpul transmisiunii

Cutremurul puternic din Panama a fost surprins chiar în timpul unei transmisiuni TV. O prezentatoare de știri sportive se afla în direct când a simțit o „zguduitură puternică” și le-a vorbit telespectatorilor despre momentul pe care tocmai îl trăise.

Jurnalista prezenta știrile din sport când seismul a fost resimțit în studio. Vizibil preocupată de situație, aceasta le-a transmis telespectatorilor că echipa postului va încerca să îi țină la curent cu cele mai noi informații, scrie mirror.co.uk.

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