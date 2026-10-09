Antena Căutare
Home News Extern Cutremur extrem de puternic în Panama. Magnitudinea anunțată inițial a fost de 8. Ce informații au apărut

Cutremur extrem de puternic în Panama. Magnitudinea anunțată inițial a fost de 8. Ce informații au apărut

Un cutremur puternic a lovit Panama astăzi, 9 octombrie 2026. Seismul a fost suficient de intens pentru a fi resimțit inclusiv în capitala țării, Panama City. Clădirile s-au zguduit, iar oamenii au ieșit în stradă de teamă.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 21:32 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 21:39
Cutremur extrem de puternic în Panama. Magnitudinea anunțată inițial a fost de 8 | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Potrivit primelor informații, magnitudinea cutremurului a fost estimată inițial la 8. Datele publicate ulterior de autoritățile americane au indicat o magnitudine de 7,6. Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a raportat, de asemenea, un seism cu magnitudinea 8,0, conform Reuters.

Unde s-a produs cutremurul din Panama

Potrivit informațiilor preliminare, epicentrul cutremurului s-a aflat în apropierea extremității sudice a statului Panama, la aproximativ 14 kilometri sud-vest de localitatea Pitaloza Arriba.

Seismul a fost resimțit și în capitala Panama City. Clădirile s-au mișcat, iar mai mulți oameni au părăsit imobilele, ca măsură de precauție.

Articolul continuă după reclamă

Cutremurul a atras atenția prin magnitudinea sa ridicată. Un seism de asemenea intensitate poate provoca pagube importante, însă efectele depind și de adâncimea la care se produce, de distanța față de zonele locuite și de rezistența construcțiilor.

Avertizare de tsunami după cutremurul din Panama

Statele Unite au transmis o alertă privind posibilitatea formării unor valuri de tsunami în urma seismului puternic. Intervalul anunțat pentru posibila sosire a valurilor este de până la trei ore.

Tsunamiurile pot apărea după cutremure submarine puternice, mai ales atunci când mișcarea scoarței terestre deplasează volume mari de apă. Valurile pot provoca inundații rapide și pot pune în pericol persoanele aflate în zonele de coastă.

Cutremurul din Panama, surprins în direct la TV. Reacția prezentatoarei în timpul transmisiunii

Cutremurul puternic din Panama a fost surprins chiar în timpul unei transmisiuni TV. O prezentatoare de știri sportive se afla în direct când a simțit o „zguduitură puternică” și le-a vorbit telespectatorilor despre momentul pe care tocmai îl trăise.

Jurnalista prezenta știrile din sport când seismul a fost resimțit în studio. Vizibil preocupată de situație, aceasta le-a transmis telespectatorilor că echipa postului va încerca să îi țină la curent cu cele mai noi informații, scrie mirror.co.uk.

Citește și: Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență pentru cutremur sau alte calamități! Anunțul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă

BREAKING NEWS. Un director și-a ucis soția și fiica în vila familiei de 1,7 milioane de dolari. Descoperirea polițiștilo...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce studii are românul care a ajuns de la muncitor necalificat pe şantier la o avere de zeci de milioane de euro Ce studii are românul care a ajuns de la muncitor necalificat pe şantier la o avere de zeci de milioane de euro
Observatornews.ro Momentul în care avionul de pasageri rămâne blocat pe DN1, sub un pod. Cum a fost scos de acolo Momentul în care avionul de pasageri rămâne blocat pe DN1, sub un pod. Cum a fost scos de acolo
Antena 3 Alertă pe Aeroportul Otopeni. Un avion Wizz Air a aterizat de urgență, la câteva minute după decolare. ISU a fost mobilizat Alertă pe Aeroportul Otopeni. Un avion Wizz Air a aterizat de urgență, la câteva minute după decolare. ISU a fost mobilizat
SpyNews Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
BREAKING NEWS. Un director și-a ucis soția și fiica în vila familiei de 1,7 milioane de dolari. Descoperirea polițiștilor
BREAKING NEWS. Un director și-a ucis soția și fiica în vila familiei de 1,7 milioane de dolari. Descoperirea...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Copilotul Flydubai, mărturisire tulburătoare în fața anchetatorilor. Ce ar fi spus: „Visul era…”
Copilotul Flydubai, mărturisire tulburătoare în fața anchetatorilor. Ce ar fi spus: „Visul era…”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x