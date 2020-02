Noul coronavirus nu ucide copii. Nicio persoană cu vârstă de până la nouă ani nu a murit din cauza Covid-19

Potrivit Mediafax, până acum, niciun minor sub nouă ani nu a murit Nu avem încă un vaccin anticoronavirus, dar temutul CO-VID -19 are totuşi un duşman care nu-l lasă să ucidă copii: este vorba despre sistemul lor imunitar. Potrivit site-ului worldometers.com, unde sunt strânse statisticile legate de coronavirus din toată lumea, temutul virus nu a ucis nicun copil cu vârsta sub nouă ani.

Rata mortalităţii este mult mai mare, în schimb, la persoanele în vârstă, care au boli preexistente, precum afecţiuni cardiovascculare, diabet, boli respiratorii cronice, hipertensiune sau cancer.

Prima explicație privind categoriile de vârstă afectate de coronavirus