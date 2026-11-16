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O familie din China, la un pas de tragedie! O stâncă uriașă s-a prăbușit peste mașina lor. Imagini surprinse în trafic

O familie din China a fost la un pas de tragedie după ce o stâncă uriașă s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Momentul a fost surprins în imagini.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 16:30 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 15:13
O familie din China, la un pas de tragedie! O stâncă uriașă s-a prăbușit peste mașina lor | instagram / mychinatrip
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Scene șocante surprinse în trafic, în China! O familie a trecut prin clipe de groază după ce o stâncă de mari dimensiuni s-a desprins și a căzut direct peste mașina în care se afla. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul impactului și au devenit virale pe rețelele de socializare. Incidentul a avut loc în provincia Sichuan.

O stâncă uriașă a căzut peste o mașină aflată în trafic

Incidentul s-a petrecut pe 14 noiembrie 2026, în jurul orei 17:22, în apropierea localității Putou, din districtul Li, provincia Sichuan. Mai multe mașini se aflau în coloană pe un drum de munte când s-a petrecut tragedia.

La un moment dat, o stâncă de mari dimensiuni s-a desprins de pe versant și s-a rostogolit direct spre șosea. Aceasta a lovit partea din spate a unui autoturism alb. În urma impactului, luneta mașinii s-a spart, iar caroseria a fost avariată.

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Imaginile surprinse de camera de bord a unui autoturism aflat în spate arată cât de repede s-a produs totul. În înregistrare se observă momentul în care stânca ajunge pe șosea și lovește mașina.

Potrivit publicației vietnameze VnExpress, în autoturism se afla o familie, iar două persoane stăteau pe bancheta din spate în momentul impactului. Din fericire, acestea au scăpat tefere.

Autoritățile din China au confirmat incidentul

După apariția imaginilor în mediul online, mai mulți utilizatori au pus la îndoială autenticitatea videoclipului. Unii au crezut că acesta ar fi fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Cu toate acestea, autoritățile locale au confirmat că accidentul a avut loc. Potrivit informațiilor publicate de JFeed, reprezentanții administrației locale au precizat că nu au existat victime.

Cauza exactă a căderii stâncii este în continuare verificată de autorități.

Avertisment pentru șoferii care circulă pe drumurile de munte

Zona în care s-a produs incidentul este cunoscută pentru relieful montan și riscul de căderi de pietre. În plus, în perioada respectivă, numărul turiștilor era ridicat, iar traficul se desfășura cu dificultate pe anumite porțiuni de drum.

Autoritățile locale au verificat zona după incident și au atras atenția asupra pericolului reprezentat de versanții instabili. Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicatoarele de avertizare, să fie atenți la împrejurimi și să evite oprirea în apropierea pantelor abrupte.

Ceea ce putea deveni o tragedie s-a încheiat, din fericire, fără victime.

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