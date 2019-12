18 deputaţi prosârbi arestaţi în Parlamentul muntegrean după ce provoacă incidente vizând să împiedice adoptarea unei legi privind naţionalizarea unor bunuri ale Bisericii Ortodoxe Sârbe

In the early hours of this morning, MPs from Montenegro's opposition Democratic Front rushed at the Speaker of Parliament to try and prevent voting for the controversial law on religion.



After police intervention, and with arrests made, parliament passed the vote.

În urma acestor incidente şi arestării deputaţilor din opoziţie, deputaţii majorităţii au adoptat legea cu 45 de voturi.

Premierul muntenegrean Dusko Markovic a declarat după adoptarea legii că nu se aşteaptă ”la o radicalizare a situaţiei” în ţară.

Serbian Orthodox bishops, priests, monks are marching towards Montenegro's parliament this morning, where they will stage an open-air protest against a controversial law on religion, which MPs are to debate today.



”Condamn acest act (incidentele din Parlament). El este iresponsabil faţă de ceilalţi deputaţi şi faţă de cetăţenii Muntenegrului, însă cred că aceasta este o experienţă preţioasă şi că acest tip de incident nu se va mai repeta vreodată”, a declarat el.

Tensiuni au marcat ziua de joi în Muntenegru.

La Podgoriţa, centrul oraşului a fost blocat de poliţie cu scopul de a împiedica manifestanţi şi membri SPC să se apropie de sediul Parlamentului.

Acest caz este cu atât mai delicat cu cât preşedintele muntenegrean Milo Djukanovic şi-a afişat susţinerea faţă de ”reînnoirea” Bisericii autocefale Ortodoxe din Muntenegru, care încearcă o reaşezare din 1993, dar care nu este recunoscută de către bisericile ortodoxe.

Muntenegrul, o fostă republică iugoslavă, şi-a proclamat independenţa faţă de Serbia în 2006.

Sursa : news.ro