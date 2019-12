Peste 235.000 de deplasaţi în nord-vestul Siriei, în mai puţin de două săptămâni de confruntări armate şi bombardamente în provincia Idleb, anunţă ONU

De la 16 decembrie, forţele regimului, susţinute de aviaţia rusă, şi-au intensificat bombardamentele în regiunea Idleb şi poartă lupte violente la sol cu jihadişti şi rebeli, în pofida unui armistiţiu anunţat în august.

Aceste deplasări masive - înregistrate de la 12 la 25 decembrie - au vizat mai ales oraşul Maaret al-Numan şi zona acestuia, ”aproape golită” de locuitori, precizează într-un comunicat ONU.

We report from Syria's Marat al-Numan, a town that's been left deserted, after the regime and Russia intensified its assault on Idlib province

— TRT World (@trtworld)