RAPORT: Atacuri de phishing şi malware, apărute în contextul celui mai nou film din seria Star Wars

Filmele sunt una dintre principalele forme de divertisment pe care utilizatorii încearcă să le acceseze gratuit, ceea ce creează un sol fertil pentru atacurile cibernetice.

”Streaming-ul online, site-urile de tip torente şi alte metode de distribuţie digitală încalcă adesea drepturile de autor şi totuşi rămân populare ca sursă de conţinut gratuit. Site-urile de torente şi platformele de streaming ilegal reprezintă adesea o ameninţare pentru securitatea cibernetică a utilizatorilor, deoarece pot găzdui fişiere dăunătoare, mascate în spatele numelui filmelor. Având în vedere această tendinţă, Kaspersky a studiat modul în care numele faimoasei francize SF este folosit de infractorii cibernetici pentru a păcăli fanii Rebel Alliance”, se arată în comunicat.

Atenţia publică asupra ‘Star Wars: The rise of Skywalker’, a cărui premieră este pe 19 decembrie, a atras deja infractorii cibernetici. Cercetătorii Kaspersky au găsit peste 30 de site-uri frauduloase şi profiluri de social media deghizate în conturi oficiale ale filmului (numărul real al acestor site-uri poate fi mult mai mare) care, aparent, distribuie copii gratuite ale ultimului film din franciză. Aceste site-uri colectează datele cardurilor utilizatorilor neatenţi, sub pretextul înregistrării necesare pe portal.

”Domeniile site-urilor utilizate pentru colectarea datelor personale şi răspândirea fişierelor dăunătoare, copiază, de obicei, numele oficial al filmului şi oferă descrieri minuţioase şi conţinut suport, făcând astfel utilizatorii să creadă că site-ul are legătură cu filmul oficial. O astfel de practică se numeşte „SEO negru” şi le permite infractorilor să promoveze site-urile de phishing, astfel încât acestea să ajungă mai sus în rezultatele motoarelor de căutare (astfel de rezultate apar adesea pentru termeni de căutare cum ar fi “numele-filmului vizionează gratis”)”, se arată în comunicat.