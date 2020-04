Reputatul fotograf Victor Skrebneski, care i-a imortalizat pe Orson Welles, Bette Davis şi David Bowie, a murit la vârsta de 90 de ani

El a colaborat din 1966 şi cu Chicago International Film Festival, pentru care a realizat afişe ce au devenit obiecte de colecţie de-a lungul anilor.

Născut în Chicago, el a urmat aici cursurile School of the Art Institute şi ale Illinois Institute of Technology. În 1989, The School of the Art Institute of Chicago a organizat o expoziţie cu lucrările sale. O retrospectivă a jumătate de secol de carieră a fost prezentată la Museum of Contemporary Photography.

Anul acesta, a fost publicată a 18-a lui carte, „Skrebneski Documented”.

