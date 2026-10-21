Un bărbat și-a îmbrățișat soția prea strâns și i-a rupt 5 coaste. Ce s-a întâmplat apoi

Un bărbat din China și-a îmbrățișat soția atât de strâns, încât femeia s-a ales cu cinci coaste rupte. Ce a urmat apoi.

O îmbrățișare care ar fi trebuit să fie un gest de afecțiune s-a încheiat cu o vizită la spital. Un bărbat din provincia Jiangsu, China, și-a strâns soția prea tare în brațe, provocându-i fracturi la cinci coaste.

Și-a îmbrățișat soția prea strâns și i-a rupt cinci coaste. Ce spun medicii despre acest gest

O îmbrățișare este unul dintre cele mai simple moduri prin care ne arătăm afecțiunea față de cei dragi. Pentru o femeie din China, însă, un astfel de gest s-a transformat într-o experiență dureroasă. Soțul ei a strâns-o prea tare în brațe, iar femeia s-a ales cu cinci coaste fracturate.

Potrivit publicației Sin Chew Daily, momentul a fost surprins într-un videoclip. În imagini se vede cum cei doi se îmbrățișează, iar apoi bărbatul și-a ridicat puțin soția de la sol și a cuprins-o strâns în brațe. La scurt timp, femeia s-a îndoit de durere, în timp ce soțul ei a privit-o surprins și îngrijorat.

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Ulterior, femeia a ajuns la spital, unde medicii i-au făcut o tomografie computerizată la nivelul toracelui. Investigația a arătat că avea cinci coaste fracturate.

Incidentul nu este unul izolat. Într-un alt caz, o tânără a suferit fracturi costale după ce iubitul ei a ridicat-o din spate și a învârtit-o.

De ce pot apărea fracturi în timpul unei îmbrățișări

Un chirurg cardiotoracic a explicat că ridicarea unei persoane pe neașteptate, în timp ce aceasta este cuprinsă din spate, poate provoca leziuni la nivelul coastelor. Riscul apare atunci când forța nu este distribuită uniform, iar presiunea se concentrează asupra anumitor zone ale toracelui.

Medicul a atras atenția și asupra formei coastelor. Potrivit explicațiilor sale, coastele a cincea și a opta au o curbură mai pronunțată, ceea ce le poate face mai vulnerabile la anumite tipuri de presiune.

Riscul de fractură este mai mare și în cazul persoanelor în vârstă. Odată cu înaintarea în vârstă, densitatea osoasă poate scădea, iar osteoporoza face oasele mai fragile. Din acest motiv, medicul recomandă ca persoanele în vârstă să nu fie ridicate sau îmbrățișate brusc, fără să fie pregătite pentru mișcare.

Specialistul subliniază că aceste incidente nu înseamnă că oamenii ar trebui să renunțe la îmbrățișări. Gesturile de afecțiune rămân importante, însă este bine să ținem cont de starea fizică a persoanei și să evităm mișcările bruște.

Atunci când ajutăm pe cineva să se ridice, mișcările trebuie să fie lente și controlate. Persoana trebuie anunțată înainte, pentru a nu fi luată prin surprindere.

„Atunci când ajutați pe cineva să se ridice, mișcările trebuie să fie lente și constante, cu sprijin adecvat pentru corp. Persoana trebuie informată în prealabil, iar susținerea se poate face prin plasarea mâinilor sub axile sau în jurul taliei”, a explicat medicul, scrie weirdkaya.com.

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