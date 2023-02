Fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor a vorbit despre ultimele clipe din viața tatălui ei. Dezvăluirile emoționante ale Lidiei

Lidia Tudor, fiica cea mare a răposatului Corneliu Vadim Tudor, a vorbit, în cadrul unui podcast, despre ultimele clipe din viața tatălui ei, relatând despre „rănile” profunde pe care i le-au lăsat acele momente, potrivit Viva.ro. Iată ce a declarat Lidia Tudor despre ce s-a întâmplat atunci.

Declarațiile emoționante ale Lidiei Tudor la șapte ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor

Corneliu Vadim Tudor s-a stins din viață pe data de 14 septembrie 2015, la Spitalul Militar. Fiica cea mare a politicianului retrăiește și acum fiorii ultimelor suferințe.

Într-un interviu, Lidia Tudor a povestit despre momentele petrecute la căpătâiul tatălui ei, după ce a fost internat în spital cu edem pulmonar, potrivit Viva. Femeia își amintește cum Corneliu Vadim Tudor a suferit aproximativ 22 de atacuri de cord la distanță de câteva minute fiecare:

„Noi știam că el e în moartea cerebrală și așteptam orice semn de la medici, eram la spital. Era deja 18:00 seara, mama instrase la el 16:00, avea tensiunea foarte mare, îi făcuseră masaj la picioare, încercau să-l facă să simtă că noi suntem acolo, intrasem și eu în decursul acelei zile.”

„Noi am ajuns cu el (n.r – la spital) la 6 jumătate dimineața. Când noi am intrat la camera de gardă, a făcut 22 de stopuri cardiace, lucru pe care eu l-am văzut. Am văzut chestia asta pe viu, în momentul în care l-au scos din camera de resuscitări era în comă, dar noi nu știam.”, a mărturisit Lidia Tudor, citată de sursa menționată mai sus.

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor susține că a apelat la psiholog după moartea tatălui ei

Lidia Tudor a recunoscut că moartea tatălui ei a avut un impact emoțional puternic. Fiica cea mare a regretatului politician susține că, multă vreme, a trăit în negare, sentiment pe care l-a cunoscut atât sora, cât și mama ei.

Pentru a trece mai ușor peste acele momente de cumpănă, Lidia Tudor susține că a apelat la ajutorul de specialitate al unui psiholog:

„În momentul în care el a încetat să mai fie s-a produs în viața noastră un cutremur, o bombă atomică, care a ras tot. Pentru noi, oricine pe lumea asta putea să înceteze să mai fie, mai puțin tata. În momentul în care el nu a mai fost. Cumva m-am transpus într-un film în care trăiam o viață care nu era a mea, în care asistam la ce mi se întâmpla, dar simțeam că nu mi se întâmpla mie, ceea ce în limbaj psihologic se numește negare. Am mers (n.r – la psiholog) după un an. Asta mi s-a întâmplat mie, mamei, surorii mele.”, a mai declarat Lidia Tudor la podcastul menționat, citat de Viva.ro.

Corneliu Vadim Tudor a suferit de diabet și avea probleme cardiace, iar cauza oficială a morții a fost stop cardio-respirator, potrivit sursei citate.

