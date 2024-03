Alex Albon a suferit un accident grav în primul antrenament Formula 1™, în Australia. Aceasta și-a distrus monopostul și a dus la o schimbare de ultim moment pe grilă.

Ce se întâmplă cu weekendul de Grand Prix al lui Alex Albon după accidentul din această dimineață. Anunțul a stârnit controverse în online

În acest weekend se desfășoară Marele Premiu al Australiei. După o primă sesiune de antrenamente oprită de steagul roșu, vine o decizie de ultim moment.

Alexander Albon va concura în monopostul colegului său de la Williams, Logan Sargeant. Această hotăâre s-a luat după ce monopostul lui Albon s-a făcut praf la jumătatea primei sesiuni de antrenamente.

Pilotul Williams s-a izbit de un parapet, iar mașina nu a mai putut fi reparată. Echipa lui Albon nu are un șasiu de rezervă pentru Marele Premiu al Australiei, astfel că Logan Hunter Sargeant este scos din cursă, iar în monopostul lui va pilota Alex Albon.

Oficialii echipei Williams au luat această decizie, deoarece au considerat că pilotul thailandez are mai multe şanse să prindă un loc bun pe grilă, la Melbourne.

Logan Sargeant a încheiat pe locul 14 prima sesiune de antrenamente din Australia, iar pe a doua, pe locul 13. După decizia celor de la Williams, Sargeant a mărturisit că trăiește cele mai dificile clipe din carieră:

„Este cel mai dificil moment al carierei mele. Totuși, sunt complet dedicat echipei și voi continua să contribui oricum pot în acest weekend.”

Această decizie a dus la o serie de controverse în mediul online, fanii sportului cu motor considerând că nu este drept să i se ia mașina unui pilot, în condițiile în care un altul și-a distrus-o pe a sa.

„Cred că dacă îți distrugi mașina nu meriți să o iei pe a altuia”, a scris unul dintre fani.

Cu toate acestea, mulți au fost de acord cu hotărârea oficialilor Williams, considerând că Albon a strâns cele mai multe puncte pentru echipă de-a lungul sezonului trecut, câștigându-și acest drept.

„Dacă strângi cele mai puține puncte pentru echipă, atunci nu meriți mașina respectivă”, a scris un alt fan Formula 1™ pe contul oficial de Instagram.

