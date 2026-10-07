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A crescut la sat și toată viața și-a dorit să ajungă la oraș. Acum a luat decizia neașteptată: „În sfârșit, acasă”

Alexandra Gasparel a povestit cum a ajuns să renunțe la viața de la oraș pentru liniștea de la sat. Ce a făcut-o să ia această decizie.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 09:47 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 10:12
A crescut la sat și toată viața și-a dorit să ajungă la oraș. Acum a luat decizia neașteptată: „În sfârșit, acasă” | Instagram
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Povestea incredibilă începe cu o femeie care a crescut la sat și care, timp de mulți ani, și-a dorit să ajungă la oraș.

A crescut la sat și toată viața și-a dorit să ajungă la oraș

Viața a purtat-o însă pe un drum neașteptat, iar după o perioadă în care a trăit exact așa cum își imaginase, a luat o decizie complet diferită pentru ea și familia sa. Alexandra Gasparel a povestit, într-o postare publicată pe rețelele sociale, de ce a ales să lase în urmă agitația orașului și să se întoarcă la sat.

Alexandra Gasparel și-a amintit de perioada în care privea orașul ca pe locul în care se întâmplă cu adevărat lucrurile. Cu aproximativ 20 de ani în urmă, își imagina că succesul înseamnă clădiri înalte, agitație, ținute elegante și un ritm de viață alert.

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„Mi-am dorit să simt asfaltul tare sub călcâie, să mă oglindesc în geamurile strălucitoare, să mă zgăiesc numărând etajele clădirilor înalte. Credeam eu, acum vreo 20 de ani, că viața se întâmplă cu adevărat acolo unde e zgomot, forfotă, în viteza aceea supraomenească și doar cine îi face față reușește cu adevărat. Filmele acelea cu femei în costume și cămăși apretate mă inspirau. Și mă vedeam așa și pe mine într-o bună zi”, a povestit ea.

Anii au trecut, iar Alexandra a ajuns să trăiască viața pe care și-o imaginase în tinerețe. A purtat tocuri, a intrat în clădiri cu geamuri de oglindă și a cunoscut ritmul alert al orașului. Doar că, în timp, prioritățile sale s-au schimbat.

„Dar cum se face oare că acum, după ce m-am cocoțat ani la rând pe tocuri, după ce am urcat în clădirile înalte cu geamuri de oglindă, abia aștept să mă mut la sat? Și mă voi muta. Am găsit locul pe care îl vom numi, în sfârșit, acasă”, a mai scris Alexandra Gasparel.

Cum arată locul în care a ales să trăiască

Pentru Alexandra, întoarcerea la sat nu înseamnă doar schimbarea unei adrese, ci și descoperirea unui alt mod de a trăi. Ea a vorbit cu emoție despre plimbările de toamnă pe ulițele satului, despre dealurile verzi din apropiere și despre lacul aflat în zona casei.

Departe de traficul aglomerat și de zgomotul orașului, Alexandra spune că a descoperit lucruri simple care au ajuns să însemne foarte mult pentru ea. Oamenii se opresc să vorbească, animalele îi ies în cale, iar peisajele din jurul casei îi oferă sentimentul că a găsit, în sfârșit, locul potrivit.

„Avem poteci pe care oamenii le străbat la pas și se opresc să-ți vorbească. Pur și simplu, chiar dacă nu te-au mai văzut vreodată. Te trezești povestind despre cei trei căței care ți se tot cațără pe picioare. Apoi admiri livada cu meri și apusul, un tablou pictat de însuși Dumnezeu”, a povestit Alexandra.

Alexandra Gasparel își documentează viața pe rețelele sociale

Alexandra Gasparel a fost jurnalistă, iar în prezent își documentează experiențele și schimbările din viața sa pe rețelele sociale. Prin intermediul postărilor de pe Instagram, aceasta le arată urmăritorilor momente din viața de zi cu zi și povestește despre transformarea prin care trece.

Decizia de a se muta la sat reprezintă, astfel, o schimbare importantă pentru Alexandra și familia sa. După ani în care orașul a fost locul în care și-a imaginat că își va construi viitorul, aceasta a ajuns să descopere că liniștea, natura și lucrurile simple îi oferă exact ceea ce căuta.

Pentru ea, satul nu mai este locul din care a vrut cândva să plece, ci locul în care își dorește să se întoarcă și pe care îl poate numi, în sfârșit, „acasă”.

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