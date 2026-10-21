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A pictat chipul lui Iisus la doar 8 ani, iar acum susține că a văzut Raiul. Ce spune că i s-a întâmplat când a dispărut 7 ore

Akiane Kramarik, artista care a pictat portretul „Prințul Păcii” la doar 8 ani, povestește experiența spirituală pe care spune că a trăit-o în copilărie, în timp ce familia și poliția o căutau.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 09:29 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 09:30
A pictat chipul lui Iisus la doar 8 ani, iar acum susține că a văzut Raiul. Ce spune că i s-a întâmplat când a dispărut 7 ore | Podcast
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Akiane Kramarik, artista care a devenit cunoscută în întreaga lume după ce a pictat portretul lui Iisus, intitulat „Prințul Păcii”, la vârsta de doar 8 ani, a povestit despre o experiență neobișnuită pe care susține că a trăit-o în copilărie. La doar 5 ani, ea ar fi dispărut timp de aproape șapte ore, perioadă în care familia, vecinii și poliția au căutat-o, temându-se că ar fi fost răpită.

Artista spune că, în tot acest timp, ar fi avut o experiență spirituală pe care a descris-o ca pe o călătorie într-un alt tărâm. Amintirile sale au fost relatate în cadrul podcastului „Hang Out with Sean Hannity”.

Akiane Kramarik spune că a dispărut timp de aproape șapte ore

În timpul discuției, Kramarik, în vârstă de 32 de ani, și-a amintit momentul în care, potrivit relatării sale, a simțit că trupul i s-a „împărțit”, înainte ca totul să devină întunecat. Ulterior, spune ea, ar fi avut o perspectivă neobișnuită asupra locului în care se afla familia sa.

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„Îmi amintesc că sunt în toată această zonă, îmi văd toată familia, toți câinii și toți polițiștii dedesubt”, a povestit artista. „E ca și cum aș avea o perspectivă de vultur.”

Potrivit acesteia, dispariția a provocat panică în familie. Mama sa nu a reușit să o găsească, iar frații ei au căutat-o prin casă. Tatăl a fost anunțat, iar vecinii și prietenii s-au alăturat căutărilor. În cele din urmă, a fost chemată și poliția.

„Am dispărut și nimeni nu știe unde”, și-a amintit Kramarik. Ea a spus că apropiații se temeau că ar fi fost răpită, iar fotografia sa ar fi fost afișată în tot orașul.

Artista susține că părinții i-au povestit ulterior cât timp trecuse în realitate.

„Părinții mei mi-au spus că a fost vorba de șase ore și jumătate, șapte, ceva de genul ăsta”, a relatat ea.

Experiența spirituală care i-ar fi schimbat familia

Kramarik afirmă că, în timpul acestei experiențe, Dumnezeu i-ar fi arătat imagini extraordinare și i-ar fi împărtășit cunoștințe. Potrivit relatării sale, ceea ce a trăit ar fi părut să dureze mult mai mult decât cele aproape șapte ore care trecuseră în lumea reală.

Povestea face parte din seria experiențelor spirituale pe care artista spune că le-a avut încă din copilărie, perioadă în care și-a manifestat și talentul artistic deosebit.

La vârsta de 8 ani, Kramarik a pictat „Prințul Păcii”, portretul lui Iisus care a contribuit la notorietatea sa internațională. Ea susține că experiențele sale spirituale au avut un impact inclusiv asupra familiei, ai cărei membri își crescuseră copiii într-un mediu nereligios.

Potrivit artistei, cele trăite în copilărie i-ar fi determinat pe părinții săi să își reevalueze propriile convingeri.

Akiane Kramarik este cunoscută atât pentru talentul său artistic, cât și pentru mărturiile despre experiențele spirituale pe care spune că le-a trăit încă din copilărie. Deși povestea dispariției sale rămâne legată de propria interpretare a acelor momente, artista susține că acestea i-au influențat profund viziunea asupra lumii.

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