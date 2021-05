Andrea Meza este câștigătoarea Miss Univers 2021. Cum a impresionat bruneta la proba costumului de baie

Anul acesta 74 de femei au concurat pentru titlul de Miss Univers 2021. Competiția s-a ținut la Seminole Hard Rock Hotel & Casino la Hollywood, în Florida. La sfârșitul serii, după toate probele din concurs, a fost anunțată câștigătoarea.

Anul acesta, concursul de frumusețe Miss Univers 2021 a fost câștigat de Andrea Meza, reprezentanta Mexicului. Andrea, în vârstă de 26 de ani, a fost încoronată Miss Univers, fiind printre cele trei finaliste, alături de Miss Brazilia Julia Gama și Miss Peru Janick Maceta Del Castillo.

Citește și: Priyanka Chopra e de nerecunoscut într-o fotografie din adolescență. Cum arăta frumoasa artistă înainte de a fi Miss Univers

Cea care i-a așezat coroana pe cap câștigătoarei din acest an a fost Miss Univers din 2019, Zozibini Tunzi.

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I