Are 18 ani și a devenit mamă singură, prin fertilizare in vitro! Motivul este teribil! „Părinții m-au susținut întru totul”

O tânără în vârstă de 18 ani din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a devenit mamă singură, după ce a apelat la fertilizarea in vitro, iar părinții ei au susținut-o fără să stea prea mult pe gânduri.

Tâmăra, Samara Davies, acum în vârstă de 19 ani, a decis să devină mamă singură anul trecut, când a primit un diagnostic cumplit.

Familia tinerei, care lucra ca recepționistă, a ajutat-o cu 5.000 de lire sterline pentru a reuși să devină mamă, prin fertilizare in vitro.

Tânăra a explicat că după ce a primit o veste cumplită de la medici, a decis să devină mamă, în timp ce colegii ei de liceu au ales să meargă la facultate.

Adolescenta a fost sfătuită de medici să facă o histerectomie totală, după ce a fost diagnosticată cu endometrioză.

„Aveam crampe încă de la vârsta de 12 ani, iar situația s-a înrăutățit din ce în ce mai mult, până când ajunsesem să nu mă mai pot da jos din pat. La vârsta de 16 ani, m-am prăbușit și am fost dusă de urgență la spital, unde au descoperit că am un chist mare cât o portocală. Însă, durerile au continuat chiar și după ce acesta a fost extirpat. Mi s-a spus că am nevoie de o histerectomie dacă vreau să am o viață mai bună”, a povestit Samara Davies.

„Întotdeauna mi-am dorit să fiu mamă. Nu am vrut să mă grăbesc într-o relație și să am un copil cu o persoană pe care abia am cunoscut-o, așa că fertilizarea in vitro și un donator de spermă au reprezentat singura mea opțiune. Nu mi-aș putea viața fără fiica mea, Ailani, care acum are șapte luni. Nici nu m-am gândit să fac o histerectomie fără să fac un copil mai întâi, iar părinții mei m-au sprijinit”, a mai spus ea.

Tânăra a precizat și că în timpul sarcinii s-a simțit mai bine decât în ultimii aproximativ șase ani din viața ei, deoarece durerile pe care le avea nu au mai fost atât de intense în această perioadă.