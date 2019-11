Așa arată dependența! Distruși de droguri, în doar câteva luni: „Am fost abandonat pe străzi, lăsat să mor după ce făcusem supradoză” - Foto

Pentru a demonstra că nimic nu este imposibil în viață, dacă chiar îți dorești, Bored Panda a publicat o serie emoționantă de fotografii ÎNAINTE și DUPĂ ale oamenilor care au reușit să scape din ghearele dependenței de heroină, metamfetamină și alte droguri periculoase.

„Am 30 de ani. Lupta mea cu dependența a început când aveam 19 ani și am încercat pentru prima oară steroizi. Am stat 14 luni în închisoare în statul Ceara din Brazilia. Am fost crescut într-o familie minunată, nu exista niciun semn, niciun motiv pentru care destinul meu să fie atât de dramatic. Am luat cocaină în perioada în care concuram la competiții pe bodybuilding. Steroizi, amfetamină, cocaină. Anul trecut, nu exista zi fără să prizez. Eram foarte sigur pe mine, îngâmfat, aveam ieșiri nervoase inexplicabile. Astăzi, sunt curat. De 78 de zile, nu m-am mai atins de acea otravă. Mi-am abandonat orgoliul prostesc și am cerut ajutorul. Asta mi-a salvat viața”