Biblioteca din localitatea Sânpetru a fost atestată la nivel mondial

Cărţi de basme, poveşti şi povestiri, romane din literatura universală sau dicţionare. Asta conţine o mică bibliotecă amenajată chiar în centrul localităţii Sânpetru. Copiii vin cel mai des după şcoală ca să ia o carte, dar, în schimb, trebuie să lase o alta.

Spre deosebire de alte biblioteci, aceasta este deschisă tot timpul.

De altfel, este singura bibliotecă rurală din România, atestată la nivel mondial. Ideea i-a venit unei tinere, care cu ajutorul unei asociaţii, a reuşit să dea viaţă acestui proiect, după un model american de sharing: „ia o carte, lasă o carte".

Sorina Arhire – iniţiator proiect: M-am gandit ca ar fi foarte frumos să avem o biblioteca de unde cititorii pot lua oricand o carte. Atunci am cautat să văd dacă există aşa ceva ca şi proiect oriunde in lume şi aşa am găsit această organizatie şi am decis să preluăm acest model.