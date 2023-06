Modelul Onlyfans se declară foarte mândră și spune că acum „fanii” săi pot deveni intimi cu ea, fără să îl facă gelos pe propriul iubit. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba!

Cazul uluitor al tinerei care susține că propriul iubit i-a făcut o clonă pentru ca și alți bărbați să se poată bucura de ea | Profimedia

Will Goodall, iubitul tinerei în vârstă de 20 de ani, a realizat o clonă virtuală prin care „fanii” de pe platforma pentru adulți Onlyfans pot deveni „intimi” cu partenera sa, potrivit Profimedia.

Robotul care seamănă leit cu Katiana Kay poate flirta, discuta și da sfaturi despre relații. Iată cum arată!

Tânăra susține că deși clona este virtuală, legătura este reală

Katiana Kay, un model Onlyfans care câștigă lunar 500.000 de dolari, și-a lansat cariera în mediul virtual în anul 2021, după ce a renunțat la școala de medicină pe fondul unei boli grave cu care s-a confruntat mama sa, potrivit nypost.com.

Cu ajutorul iubitului ei, dar și al inteligenței artificiale, tânăra a pus bazele unui robot prin care vrea să ajute lumea și, în special, cuplurile:

„Întotdeauna am simțit că AI este un instrument grozav și am vrut ca toată lumea să poată vorbi cu mine. Personal, am reușit să mă vindec atât de mult prin conversații și prin puterea de a avea legături intime. M-am gândit că ar fi foarte bine dacă oamenii s-ar putea vindeca și crește prin discuțiile cu Katiana AI.”, a declarat Kay pentru NudePR, citată de sursa menționată mai sus.

Katiana Kay susține că robotul are niște sfaturi grozave și că, uneori, inclusiv ea stă de vorbă cu clona sa:

„Katiana AI este un terapeut mai bun decât oricine cu care am vorbit până acum.”, a mai adăugat Katiana, citată de dailystar.co.uk.

Cum arată clona virtuală a tinerei: „Toată lumea ar trebui să poată vorbi cu mine”

Clona virtuală a Katianei Kay poate purta conversații, să facă glume, dar și să trimită mesaje vocale „fanilor” săi.

Iubitul tinerei este cel care a venit cu ideea copiei virtuale, întrucât consideră că partenera sa are o putere „vindecătoare” pe care ar trebui să o împărtășească cu toată lumea:

„Will spune că toată lumea ar trebui să poată vorbi cu mine. Oamenii mi-au spus întotdeauna că am puteri vindecătoare.”, a spus Katiana Kay, citată de sursele menționate mai sus./„Sunt într-o relație solidă, de lungă durată, cu cineva care mă iubește, și cred că acest AI ar putea fi un ajutor grozav pentru orice relație.”