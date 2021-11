Cris Galera, modelul care s-a căsătorit cu ea însăși, își cere divorțul. Care este motivul despărțirii

Cris Galera este model și influencer, are 33 de ani și peste 184.000 de fani pe contul oficial de Instagram. Ea a fost și mai mult în centrul atenției în septembrie 2021, când a decis să se căsătorească cu ea însăși, iar toată presa internațională a relatat subiectul, conform Daily Star.

„Am ajuns într-un punct al vieții în care simt că m-am maturizat și am realizat faptul că sunt o femeie puternică și determinată. Mereu mi-a fost teamă de singurătate, dar mi-am dat seama că aveam nevoie să învăț să mă simt bine cu mine. Am fost mai mult decât fericită atunci când am reușit”, a mărturisit Cris Galera la vremea respectivă, potrivit sursei mai sus menționate.

În ziua nunții cu propria persoană, Cris Galera a avut un buchet de flori și s-a fotografiat în fața unei biserici catolice din Sao Paulo, Brazilia, îmbrăcată într-o rochie albă.

„Am vrut să îmi pun în evidență cele mai bune trăsături ale mele, adică sânii. Am avut un colier impresionant la gât”.

Fotografiile cu ea au acaparat atunci Internetul, iar mulți au avut păreri diferite despre decizia ei. Evident, unii nu au fost de acord cu acest lucru.

Cris Galera: „Am decis să nu mai citesc comentariile răutăcioase. Ce gândesc ceilalți oameni nu o să schimbe sau o să influențeze deciziile mele”.

Motivul pentru care Cris Galera a divorțat de ea însăși

„Nu e nimic greșit să vrei să divorțezi dacă partenerul / partenera nu e potrivit / ă, dar apare un semn de întrebare când persoana de care vrei să divorțezi ești chiar tu însuți / însăți”. Așa încep jurnaliștii de la Lad Bible articolul despre Cris Galera, tânăra de 33 de ani care a decis să se căsătorească în septembrie 2021 cu ea însăși, iar la 90 de zile după a anunțat divorțul.

Se pare că tânăra a găsit pe cineva de care chiar este mulțumită. Referitor la căsnicia cu ea însăși și la divorț, ea a declarat: „Am fost fericită atât cât a durat. Am început să cred în iubire pe măsură pe am cunoscut această persoană specială”.

