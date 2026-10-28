O tânără a ajuns la spital cu 20 de zile înainte de nuntă, după un accident. Ce tratament i-a recomandat medicul și cum a reacționat logodnicul ei?

Cu doar 20 de zile înainte de nuntă, o tânără a ajuns la spital. Ce a pățit și cum arată rănile de pe corpul ei | Shutterstock/Instagram

Cu doar 20 de zile înainte de nuntă, o tânără a ajuns de urgență la spital, după ce un accident i-a provocat mai multe răni pe corp. Cum evenimentul mult așteptat se apropie, ea și logodnicul său sunt îngrijorați de recuperare și speră ca leziunile să se vindece la timp.

O tânără a ajuns de urgență la spital cu 20 de zile înainte de nuntă

Viitorul mire a împărtășit întreaga experiență în mediul online și a transmis un mesaj emoționant despre femeia alături de care urmează să-și unească destinul.

Bărbatul a povestit că, deși situația este dificilă, cel mai important lucru este că partenera sa este bine și că accidentul nu s-a soldat cu urmări și mai grave. În același timp, acesta a cerut sfaturi de la comunitatea online, în speranța că va găsi experiențe asemănătoare și recomandări care să o ajute pe viitoarea mireasă în perioada de recuperare.

Articolul continuă după reclamă

„Nu e deloc bine. Nunta este peste 3 săptămâni…

Aveți vreun sfat?! Vreun truc pentru vindecare rapidă?! Ce am putea face pentru ca ea să arate și să se simtă cât mai bine în următoarele 21 de zile?!

Și, VĂ ROG, haideți să-i reamintim cu toții acestei femei superbe că niște zgârieturi nu o vor împiedica să fie cea mai frumoasă mireasă din lume!

Lăsând glumele la o parte, sunt pur și simplu incredibil de recunoscător că este bine. Putea să fie mult mai rău.

Viața se poate schimba într-o fracțiune de secundă, iar momente ca acesta ne amintesc cât de norocoși suntem să-i avem alături pe oamenii pe care îi iubim.

Mai sunt trei săptămâni până când mă voi căsători cu cea mai bună prietenă a mea, alături de care sunt de 15 ani.

Cu zgârieturi, cojițe sau fără, ea este omul meu preferat din întreaga lume”, a transmis viitorul mire în mediul online.

Ce tratament i-a recomandat medicul tinerei

Potrivit relatării publicate de cei doi, tânăra a mers inițial la o farmacie locală pentru a cere ajutor și medicamente pentru rănile suferite. Farmacista i-ar fi recomandat să consulte un medic, deoarece leziunile păreau să prezinte semne de infecție.

Îngrijorați de starea rănilor și de timpul rămas până la nuntă, cei doi au mers la spital, unde au fost consultați de un medic specialist în chirurgie plastică. Vizita le-a adus însă și o surpriză: tratamentul recomandat ar fi inclus un unguent pe bază de miere.

Viitorul mire a povestit despre experiența de la spital într-o nouă postare, în care a explicat că acum au un plan de recuperare și speră ca tratamentul să dea rezultate înainte de marele eveniment.

„UPDATE: O vizită la spital, un CHIRURG PLASTICIAN… și MIERE?!

Mai sunt 20 de zile până la nuntă, DAR… avem un plan de recuperare, un medic minunat și, se pare, o nouă apreciere pentru puterile vindecătoare ale ALBINELOR!

Acum avem nevoie de ajutorul vostru, echipă: A mai avut cineva răni de asfalt ca acestea?! A folosit miere?! Cât a durat vindecarea? Orice experiență pozitivă sau sfat pentru recuperare ne-ar fi de mare ajutor!

P.S. Asistentul medical Tom rămâne la datorie. Concediul anual nu este aprobat până la noi ordine”, a scris acesta.

Cei doi au promis că vor reveni cu informații despre starea de sănătate a tinerei și despre evoluția rănilor. Până atunci, viitorii miri speră ca recuperarea să decurgă bine, astfel încât să se poată bucura de ziua nunții așa cum și-au imaginat.