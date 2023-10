Cum a ajuns o afacere de familie din Piatra Neamț să o îmbrace pe Kate Middleton. Povestea emoționantă din spatele brand-ului

Kate Middleton a bifat o nouă apariție rafinată într-un costum tricotat în România. Proprietara afacerii românești de succes a transmis un mesaj emoționant după ce Prințesa de Wales a defilat îmbrăcată în creația sa.

Recent, Kate Middleton, noua Prințesă de Wales, a participat la Nottingham Trent University și a bifat o nouă apariție extrem de rafinată. Soția Prințului William a purtat un costum tricotat crem, însă abia acum s-a aflat că piesa vestimentară a fost creată în România. Vestea că ținuta lui Kate Middleton îi aparține unui brand românesc s-a viralizat, însă iată care este povestea emoționantă din spatele afacerii de succes.

Kate Middleton a purtat un compleu bej creat în Piatra Neamț. Ce a transmis proprietara brand-ului românesc de succes după apariția Prințesei

Kate Middleton este cunoscută pentru aparițiile ei rafinate și de cele mai multe ori, am putea spune să Prințesa Marii Britanii setează trendul. Aceasta își studiază ținutele până în cele mai mici detalii și nu are voie să greșescă pentru că Familia Regală Britanică are reguli stricte în ceea ce privește vestimentația membrilor săi.

Iar pentru vizita specială de la Nottingham Trent University, acolo unde a și studiat Istoria Artei, aceasta a apelat la o fabrică din România pentru costumul bej care a atras toate privile. La scurt timp, după ce Prințesa de Wales a fost fotografiată purtând creația realizată în Piatra Neamț, proprietara afacerii de familie a transmis un mesaj pe contul ei de Facebook.

„Fabrica noastră a lucrat acest compleu! Simt cum grația divină ne-a ajutat, după atât de mulă dăruire, muncă! Mulțumesc mamei, Nadiei, întregii echipe Augsburg, pt aceste momente! Așa cum a visat, mama…. O afacere de familie…” a scris pe contul său de Facebok, proprietara brand-ului românesc de succes.

Care este povestea emoționantă din spatele brand-ului românesc purtat de Kate Middleton. Lucia Matasă a pus bazele afacerii cu bani împrumutați

Ulterior, într-o altă postare pe rețelele sociale, Irina Purcariu, jurnalistă a postului naționat de televiziune, a făcut publică povestea din spatele brand-ului românesc de succes și în afara granițelor.

„Ieri au apărut fotografiile cu prințesa care, în vizită la Nottingham University, a purtat acest costum tricotat, impecabil de altfel. Desenat, croit, tricotat şi exportat din Piatra Neamț pentru un brand francez considerat hibrid între lux și haine abordabile tuturor.

Fabrica din România, care produce și în nume propriu și pentru unele dintre cele mai exclusive mărci din lume, este o afacere de familie, apărută după 1990, în care mama, fiica și nepoatele fac parte din întreg. Întâmplarea face că e o companie ale cărei cliente suntem și noi, eu și fetele mele, plus multe dintre prietene”, a scris aceasta pe Facebook.

De asemenea, despre proprietara afacerii din Piatra Neamț care a îmbrăcat-o pe Kate Middleton, aceasta a dezvăluit că „e generația de mijloc a afacerii, o fostă campioană de tenis, iubitoare de libertate și viață în natură, care continuă visul mamei ei, doamna Lucia Matasă. Aș spune că din toate astea ceva există și în fiecare obiect “made in Romania” care îi poartă amprenta. Good job, fetelor!”.

Potrivit monitoruldeneamt.ro, afacerea de familie a fost începută în anii 90 de Lucia Matasă, ingineră textilistă, cu patru utilaje cumpărate la mâna a doua și bani împrumutați. Afacerea le include și pe două nepoate.

Costumul crem, creat și lucrat la Piatra Neamț, a fost exportat pentru o firmă franceză și așa cum se întâmplă de cele mai multe ori după aparițiile Prințesei de Wales, acesta deja nu mai este disponibil pe site. Mai mult decât atât, se pare că și prețul este unul accesibil. Potrivit site-ulului oficial al brandului franez, costumul bej se vinde cu 145 de dolari, aproximativ 684 de lei.