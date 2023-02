Cum s-a răzbunat o femeie pe vecinul care dădea televizorul la maxim noaptea. Nu se putea odihni și a copt cea mai cruntă mișcare

Locuitul la bloc poate fi o corvoadă pentru unele persoane, mai ales dacă vecinii sunt gălăgioși. Pe lângă certurile care pot exista în fiecare locuință, dar care a un moment dat se opresc, alte obiceiuri care deranjează liniștea publică sunt muzica și volumul televizorului.

Tabloidul Mirror relatează povestea unei femei care disperată că nu se poate odihni nopți în șir din cauza vecinului său s-a răzbunat oferindu-i o lecție de neuitat.

Cum s-a răzbunat o femeie pe vecinul ei care dădea volumul televizorului la maxim și adormea

Pot apărea tensiuni între vecini din mai multe motive. Cea mai frecventă problemă, totuși, tinde de obicei să rezulte din provocarea zgomotelor puternice, mai ales seara, în intervalul orar de liniște.

Femeia a încercat toate metodele, până și-a făcut dreptate singură. Acesta s-a plâns atât administratorului, cât și vecinului, însă fără vreun rezultat care să-i mulțumească pe amândoi.

A ajuns să nu mai suporte zgomotul și pentru că nu s-a putut odhini femeia a decis să-i facă felul vecinului ei. Ea a povestit: „Cu mult timp în urmă, locuiam într-un apartament la parter cu intrare separată, într-o clădire cu cinci etaje”.

„Într-o noapte, m-am trezit pe la miezul nopții pentru că vecinul de la etaj se uita foarte tare la televizor. Eram foarte obosită și nu voiam să mă trezesc, să mă îmbrac (era iarnă), să merg în stradă la intrarea principală a clădirii și să găsesc apartamentul respectiv pentru a opri totul. Am încercat să ignor o perioadă, am adormit și m-am trezit din nou, apoi am lovit în tavan cu o mătură de câteva ori și s-a oprit. Asta s-a întâmplat de câteva ori.

A fost liniște câteva săptămâni, apoi vecinul meu a început să facă din nou același lucru, și a fost și MAI TARE, puteam să recunosc filmele la ce se uită. Am încercat mătura, din nou, dar nu a mai funcționat. „Cea mai rea parte era că abia mai puteam să adorm în timp ce personajele vorbeau, dar apoi începeau reclamele care aveau volum și mai puternic și mă trezeam. Așa că, pe la 2 dimineața, m-am dus să găsesc apartamentul. A fost ușor, volumul era atât de mare încât puteam asculta întregul spectacol din hol.”

Ea a continuat: "Am bătut, am sunat la sonerie. Nici un răspuns. Am vorbit prin uşă. Nici un răspuns. Am aşteptat puţin şi am încercat din nou. Nici un răspuns. Şi apoi am auzit... sforăitul. Tipul dormea!! În ciuda faptului că televizorul lui avea volum maxim, iar eu îi băteam ușa”.

„Am fost destul de nenorocită în acel moment. Atunci am avut o idee. Noi foloseam coșurile de gunoi comune, aveam cheia de la camera de serviciu/utilități. Am deschis panoul de alimentare și am încercat să opresc și să pornesc fiecare întrerupător până l-am găsit pe cel al apartamentului în care vecinul stătea la televizor. M-am dus să dorm în pace”, a povestit femeia pe Reddit.

"După acea noapte, au mai fost câteva întâmplări similare. Am mers de fiecare dată direct la panoul electric. După cea de-a treia oară vecinul s-a oprit", a încheiat femeia, bucuroasă că și-a putut face singură dreptate și i-a dat o lecție vecinului ei.

