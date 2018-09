Dovada de necontestat că vremea a luat-o razna complet! A NINS în Africa, iar stratul de zăpadă a atins 25 de centimetri! Nu s-a mai pomenit așa ceva

Imagini incredibile au fost surprinse la sfârșitul săptămânii trecute, în Africa de Sud, unde un front de aer rece a adus ninsori puternice, astfel că mai multe girafe, antilope, rinoceri ori elefanți au fost fotografiați în zăpadă.

Kitty Viljoen, unul dintre cei mai faimoși fotografi, a fotografiat elefanți în Sneeuberg (n.r. Muntele Zăpezii) și girafe în zona semi-deșertică Karoo. De asemenea, el a surprins antilopele din rezervația Glen Harry Game din regiunea Graaff-Reinet, iar imaginile inedite au făcut înconjurul lumii.

Conform presei internaționale, stratul de zăpadă depus în Africa de Sud a atins 25 de centimetri, determinând autoritățile să închidă drumurile, din cauza condițiilor meteo.

În urmă cu doi ani de zile. Sahara a fost acoperită de un strat de zăpadă: “Toată lumea a fost uimită să vadă zăpadă în desert. Este un fenomen extrem de rar. Zăpada a rămas timp de aproximativ o zi, topindu-se încet“, declara Karim.

Credit foto: Facebook Africa, this is why I live here