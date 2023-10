Ea e fostul model Playboy care câștigă sume enorme pe oră ca antrenor personal virtual. Dar bărbații nu o plătesc doar pentru atât

Char Borley, căci despre ea este vorba, este un fost model Playboy, care se laudă că este plătită cu mii de lire sterline pe oră pentru activitatea ei ca antrenor personal online. Cu toate acestea, tânăra face bani frumoși și ca „iubită virtuală cu experiență”.

Char Borley câștigă 2.000 de lire sterline pe oră ca antrenor personal virtual în Londra, potrivit Profimedia și mirror.co.uk. Ea susține că planurile de fitness concepute de ea sunt atât de solicitate, încât clienții care nu le respectă trebuie să plătească o amendă.

Dar veniturile nu le obține doar în acest fel. Tânăra corpolentă este, totodată, și „iubită virtuală cu experiență”, ceea ce îi aduce 50.000 de lire sterline pe lună, potrivit surselor citate mai sus. În plus, ea poate fi văzută doar în costum de baie atunci când predă orele de sport.

Tânăra care este plătită cu mii de lire sterline pe oră pentru a preda lecții de fitness online | Foto

Char Borley este constant cu telefonul în mâna, pentru a-i ține aproape pe clienții ei și a se asigura că își fac treaba, dar și că sunt mulțumiți.

Pe lângă programele de fitness și exercițiile online pe care le supervizează, fostul model Playboy lucrează și ca „iubită virtuală cu experiență” pentru bărbații dornici de interacțiuni online. Aceștia o pot angaja timp de o zi, o săptămână sau chiar o lună pentru a fi jumătatea lor.

Ea oferă apeluri telefonice zilnice, interacțiuni video și fotografii cu ea relaxându-se acasă.

„O numesc <<The Girlfriend Experience>> - bărbații plătesc să mă aibă ca partener pentru o zi, o săptămână sau chiar o lună și totul este online. Îmi pot trimite mesaje oricând doresc pe numărul meu de telefon și ei au acces la mine 24/7. Cei mai mulți sunt interesați doar să vorbească despre cum le-a fost ziua sau să aibă o companie virtuală.”, a povestit, ea citată de mirror.co.uk.

Fostul model Playboy se simte împlinită cu ceea ce face

Și cu toate că are mulți pretendenți în mediul online, Char Borley precizează că în viața reală nu are parte de legături intime:

„Nu le spun bărbaților de la început despre cariera mea. Cu toate acestea, ei mă văd mai mult ca pe o fantezie. Din acest motiv, nici nu caut să cunosc pe cineva în viața reală, plus că iubiții virtuali ar deveni extrem de geloși dacă aș face-o. Unul dintre ei chiar se intitulează drept <<soțul meu online>>, ceea ce pentru mine este suficient acum.”, a spus Char Borley, potrivit mirror.co.uk.

Dar cu toate că este mulțumită de ceea ce face în prezent, ea a dezvăluit că la început nu i-a fost deloc ușor, primind multe critici din partea cunoscuților:

„Acum sunt cu adevărat mândră de mine, dar la început am fost foarte sceptică și rușinată, pentru că mă confruntam cu multe păreri negative. Mulți îmi reproșau că nu am demnitate sau că nu mă respect destul, așa că am fost foarte aproape să renunț. Dar, în timp, am învățat să nu mai pun la suflet ceea ce cred alții despre mine și chiar să mă bucur de privirile pe care reușesc să le întorc. Îmi aduc aminte cum, la un moment dat, primeam tot felul de plângeri de la o fostă vecină, care m-a văzut că mă pozam în propria grădină. Dar problema era, de fapt, că nu-i convenea că soțul ei se uita după mine.”, a mai adăugat ea, potrivit sursei citate mai sus.

