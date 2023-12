Un tânăr în vârstă de 21 de ani, considerat „cel mai frumos bărbat din Italia”, a renunțat la cariera de model pentru straiele bisericești. Iată ce a spus despre decizia neașteptată!

El este cel mai sexy preot din Italia. Are 21 de ani și a renunțat la cariera de model pentru preoție | Captură Instagram

Edoardo Santini a primit titlul de „cel mai frumos bărbat din Italia” atunci când a câștigat un vot pentru onoare în anul 2019, la vârsta de 17 de ani, potrivit mirror.co.uk.

Însă, după ce și-a petrecut majoritatea timpului studiind actoria și dansul pentru a-și îndeplini visul de a deveni celebru, tânărul a luat o decizie radicală și a ales o carieră în rândurile bisericii.

Povestea tânărului care a decis să renunțe la cariera de model pentru a deveni preot

Edoardo Santini și-a șocat recent urmăritorii de pe rețelele de socializare, după ce a anunțat că renunță la cariera de model pentru a urma calea credinței, un țel pe care îl avea din copilărie. El a adăugat că își va păstra unele pasiuni, dar le va trăi cu totul altfel.

„Am decis să renunț la cariera de manechin, la actorie și la dans, dar nu voi renunța la toate pasiunile mele, ci doar le voi trăi altfel, dăruindu-le lui Dumnezeu. La 21 de ani, tatăl meu a luat decizia de a se căsători cu mama mea, pentru că era însărcinată. Eu, la 21 de ani, mă aflu pe calea de a deveni, cu voia lui Dumnezeu, preot. În acești ani am reușit să întâlnesc oameni care mi-au arătat ce înseamnă să fii aproape de Biserică. Mi-au dat puterea de a aprofunda această chestiune pe care am purtat-o cu mine din copilărie, dar diverse temeri m-au împiedicat să o abordez la un nivel mai profund. Anul trecut, am făcut primul pas. La sfârșitul anului a fost firesc să cer episcopului să particip la cursul pregătitor, anul care deschide calea spre seminar. Și iată-mă aici, studiind teologia și slujind în două parohii din dieceza florentină.”, a mărturisit tânărul, citat de sursa menționată mai sus.

Tânărul spune că familia lui îl consideră o dezamăgire

Edoardo Santini a povestit că a făcut primul pas spre noul său țel anul trecut, atunci când s-a mutat cu doi preoți, adăugând că a fost cea mai bună experiență din viața lui.

Tânărul a dezvăluit că membrii familiei sale nu au fost de acord cu decizia pe care el a luat-o și i-au mărturisit că este o mare dezamăgire prentru ei. Cu toate acestea, el spune că nu se va lăsa descurajat.

„Bineînțeles că am oameni care vorbesc pe la spatele meu. Sunt unii care nu au nicio problemă în a-mi spune că sunt o dezamăgire, chiar și persoane din familia mea. Dar există și cei care mă susțin, credincioși sau necredincioși.”, a mai adăugat el, potrivit mirror.co.uk.

