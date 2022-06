Femeia care a aflat că noul ei iubit e căsătorit abia după ce au petrecut prima noapte împreună. Ce s-a întâmplat

Femeia l-a cunoscut pe tânăr pe o platformă de dating și spera ca de această dată să aibă noroc în dragoste și el să fie pe placul ei, exact așa cum își imaginase.

După ce a vorbit mai multe zile cu bărbatul online, tânăra a decis să îi ofere șansa de a se vedea față în față. Cei doi au vorbit timp de câteva săptămâni pe rețelele sociale și apoi au considerat că e momentul să se vadă, potrivit The Sun.

Bărbatul cu care a ieșit ea era căsătorit cu altă femeie

Haley a fost invitată la el acasa și cei doi și-au petrecut prima noapte împreună, după ce au constatat că aveau o chimie extraordinară. A doua zi, tânăra a rămas uimită când a aflat ce i-a ascuns bărbatul în tot acest timp.

Citește și: Femeia care a descoperit ca iubitul ei o înșală datorită smartwatch-ului pe care acesta îl purta. Cum e posibil

El era, de fapt, căsătorit însă nu dorise să menționeze acest “detaliu”. Bărbatul a mințit-o fără să se gândească vreo secundă că va fi prins.

Haley a decis să înregistreze un video în care a vorbit pe fundal despre acest episod nefericit din viața ei și l-a postat pe TikTok.

“Am ajuns acolo, totul mergea bine, eram în sufragerie și vorbeam și apoi lucrurile ne-au făcut să ajungem în dormitory, desigur. După tot ce s-a întâmplat în dormitor l-am întrebat dacă pot să folosesc toaleta. El a ezitat înainte să spună da, dar am intrat în baie și în timp ce căutam un prosop curat am descoperit un raft”, a povestit tânăra.

Cum s-a răzbunat Haley pe Peter

Ea a rămas surprinsă când a observat că sunt 2 periuțe de dinți în suport, iar una din ele era roz.

Citește și: Ea și iubitul ei se aflau în vacanță, dar când a aflat că acesta a înșelat-o, femeia nu s-a mai putut abține. Cum s-a răzbunat

“Și apoi am văzut produse de păr. El e chel, deci nu are nevoie de acelea. Atunci când am ieșit din baie l-am întrebat dacă e într-o relație, iar el a zis: “Da, scuze, trebuia să îți fi zis asta. Sunt căsătorit”. Eu am rămas mască, l-am întrebat dacă glumește. M-am enervat așa tare”, a adăugat Hailey.

Tânăra a plecat imediat, iar în acea seară, bărbatul i-a dat mesaj să o roage să nu spună nimic nimănui. Atunci lui Haley i-a venit ideea să se răzbune pe el și să îi povestească totul soției lui.

Femeia a mers la soția lui Peter și i-a explicat totul, încercând să o salveze dintr-o căsnicie nefericită. Soția lui Peter a rămas surprinsă, inițial nu i-a venit să creadă, dar apoi i-a mulțumit lui Haley pentru că i-a spus adevărul.

Episod nou din serialul coreean care te captivează este acum în AntenaPLAY.