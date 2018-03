Florii 2018. Spune-mi ce nume de floare ai, ca să-ți spun ce semnificație are!

Sărbătoarea Floriilor este una dintre cele mai importante pentru creștinii ortodocși care sărbătoresc intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim, înainte de Patimile și Învierea Sa. În tradiția populară, ziua semnifica reînvierea naturii. De Florii însă, sute de miii de români își sărbătoresc ziua onomastică și este dezlegare la pește.

De sărbătoarea Floriilor, ne-am gândit să îți spunem ce semnificație are numele tău de floare!

Dacă te cheamă Anemona

Originea numelui Anemonă este grecească, iar semnificația să este aceea de floarea vântului. În mitologia greaca, Anemonă era numele uneia dintre nimfe care a fost transformată în floare.

Dacă te cheamă Brândușa

Brândușă este o floare care simbolizează sentimente puternice și devotament, legături strânse atât de dragoste, cât și de prietenie. Cel care dăruiește unei femei Brândușe nutrește pentru această o dragoste puternică și pasionala. Femeia căreia îi plac Brândușele este o femeia puternică, devotată, care pune pasiune în tot ceea ce face.

Numele de Brândușă sugerează putere și curaj. O persoană cu numele de Brândușă pune pasiune și loialitate în tot ceea ce face și va face tot posibilul pentru a-și atinge idealurile.

Dacă te chemă Camelia

Camelia este o persoană foarte independența, cu un simț acut al responsabilității. Este foarte ambițioasă și muncitoare, prea serioasă și uneori foarte severă. Este însă și foarte inteligență și obține mereu ceea ce vrea.

Camelia este și o femeie foarte energică, care posedă o autoritate naturală și o putere de convingere înnăscute. Independența și nevoia de a comandă fac parte din natură celor cu acest nume. Dar au tendința și de a fi foarte rezervate și secretoase, tinzând să păstreze o anumită distanță între ele și cei din jur. Sunt în același timp și foarte sociabile. Varianta masculină a numelui este ”Cameliu”.

Dacă te cheamă Codrina, Codin, Codrin, Codrut, Codruța

Numele “Codrut” are varianta feminina Codruta. Numele este destul de controversat, existand mai multe ipoteze cu privire la semnificatia si originea lui. Prima ipoteza ar ca numele este de origine greceasca, cu izvoare in mitologie, si il desemna pe Basileus, aparatorul si salvatorul cetatii Atena. A doua variantă ar fi ca numele provine de la termenul latin de “quodrum” are corespondentul românesc “padure”, “dumbrava”.

Dacă te cheamă Crina

Provine de la numele latin "christiana", ce înseamnă "urmaşul lui Hristos". Crinul ocupă un loc special printre flori, nu doar pentru că este o floare regală, ci şi pentru că este menţionat în legende biblice. Despre această floare se spune că ar fi apărut din lacrimile pe care Eva le-a vărsat când a părăsit Paradisul. Persoanele care poartă numele de Crina sunt pline de energie, au o minte deschisă şi sunt foarte ambiţioase, reuşind cu uşurinţă să ajungă departe în viaţă.

Dacă te cheamă Dalia

Numele Dalia este asemănător cu Delia, însă sună mai special şi este mult mai rar folosit. Este un simbol al eleganţei şi demnităţii. Fetele care îl poartă au o ţinută graţioasă şi sunt foarte sensibile, dar nu o arată oricui. De obicei au un aspect şi un comportament regal şi se impun cu uşurinţă, însă fără a fi înfumurate sau dominante.

Dacă te cheamă Florentina

Provine de la numele latin Florentius, care are forma feminină Florentia. Ambele derivă din florens, care înseamnă prosper, înfloritor. Poate fi pus în legătură şi cu zeiţa florilor şi a vegetaţiei, glorificată cu ocazia sărbătorii din prag de primăvară, numită Floralii. Primăvara era adusă pământenilor de zeiţa Flora. În creştinism a fost asimilată Sărbătorii Floriilor, în Duminica Floriilor, şi este legată de viaţa pământeană a lui Iisus. Derivate: Florea, Floarea, Florela, Florentina, Florentin, Florenta, Florian, Floriana, Florica, Ica, Florita, Floricel, Flori, Florent etc.

Dacă te cheamă Hortensia

Nume de origine latină, forma adjectivală derivată de la substantivul "hortus cree" înseamnă "grădină, grădinar, cel care se ocupă de grădină". Hortensia este apropiată de floarea cu acelaşi nume, plantă decorativă numită după prenumele unei femei Hortense, care a contribuit la crearea acesteia.

Dacă te cheamă Iasmin, Iasmina, Iasomia, Jasmine, Iasmine, Jasmina, Iasomie, Iasomia.

Numele de fată Iasmina este de origine musulmană. Semnificaţia numelui Iasmina este "floare de iasomie", Jasmina, făcând parte din lunga listă de nume feminine inspirate din denumiri de flori. Variante: Iasomia, Jasmine, Iasmine, Jasmina, Iasomie, Iasomia.

Dacă te cheamă Iris

Este un nume rar şi deosebit şi ne aduce aminte de aspectul acestei flori minunate. Fetele care poartă acest nume au o personalitate foarte puternică şi o graţie unică. Pentru că au un tact aparte, ele se adaptează uşor oricărei situaţii şi reuşesc să scape tot timpul cu „faţa curată".

Dacă te cheamă Lăcrămioara

Oarecum frecvent în onomastica noastră contemporană, este o formaţie românească, considerată nume de floare. De fapt, acest nume de persoană poate fi încadrat în categoria acelor prenume ce s-au format de la denumirile de flori. Deşi această floare este mică şi fragilă, ea reprezintă un simbol al rezistenţei şi al tăriei. De aceea, fetele care poartă acest nume pot părea vulnerabile la prima vedere, dar sunt mult mai puternice decât lasă să se vadă. Atunci când viaţa le pune în cale provocări, au resurse interioare nesecate.

Dacă te cheamă Liliana "Floare de crin" (lilium-crin), Lilla

Mult mai popular în Transilvania, aparţinând mai cu seamă onomasticii ungureşti, prenumele de fată Lilla are originile în onomastica latină, întrucât provine de la numele de persoana Lily, ce înseamnă „crin". Mai mult decât atât, trebuie să ne îndreptăm atenţia şi spre simbolistica acestei flori, considerate simbol al inocenţei şi al frumuseţii.

Dacă te cheamă Margareta

Numele Margareta provine din grecescul "margarites" cu sensul de "perlă" (de aici şi cuvântul românesc "mărgăritar"). Este considerată şi simbolul dragostei şi iubirii veşnice. Cuvântul are ca sens secundar floarea Margaretă, care are origini româneşti. Demult, fetele smulgeau petalele margaretelor, una câte una, pentru a afla dacă sunt iubite de băieţii de care se îndrăgostiseră. Variante ale numelui Margareta: Marga, Margarita, Reta, Margo, Greta, Rita.



Dacă te cheamă Narcisa

Nume grecesc, care îţi are originea în cuvântul "Narkissos" care înseamnă "pierdut". Derivat feminin de la Narcis, personaj din mitologia greacă, îndrăgostit de propriul său chip. Nume de floare, simbolizând dragostea, frumuseţea, virilitatea.

Dacă te cheamă Rosa

Nume de origine latină ce îşi are originea în cuvântul "rosa" care înseamnă "trandafir". Este unul dintre cele mai frumoase nume de fată inspirate din nume de flori, pentru că este simplu şi are rezonanţă. Fetele care se numesc astfel sunt foarte frumoase şi îi atrag pe ceilalţi prin gingăşia lor. Precum trandafirii, ele au „spinii" lor şi nu sunt uşor de abordat, acceptând cu greu oameni în cercul lor intim de prieteni.

Dacă te cheamă Violeta

În limba latină reprezintă floarea de culoare violetă. Femeile care poartă acest nume sunt modeste şi muncitoare. Principala lor calitate este loialitatea, poate şi pentru că au o fire idealistă şi romantică. Ele nu pot concepe să îşi trădeze apropiaţii sau să rănească voit pe cineva, motiv pentru care sunt prietene de nădejde.

Dacă te cheamă Viorela

Nume de origine română, semnificând floarea de viorea. Viorica. Poate nu la fel de popular ca acum câteva decenii, prenumele de fată Viorica este, potrivit cercetătorilor lingvişti, o formaţie românească. Tocmai de aceea semnificaţia numelui Viorica este clară, prenumele feminin discuţie formandu-se de la substantivul comun „viorea", denumirea unei flori. Corespondentul masculin este Viorel.

Alte nume sărbătorite de Florii sunt: Crăiţa, Crenguţa, Crizantema, Delia, Floarea, Flora, Florenţa, Garofiţa, Gentiana, Gherghina, Laurian, Malina, Micsunica, Mugurel, Narcis, Panseluţa, Romaniţa, Rozalia, Trandafira, Zambila, Zambilica.