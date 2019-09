Fotografia uitată...Cum au fost surprinși John Lennon și Paul McCartney. Este ultima imagine cu cei doi, împreună

Ultima fotografie în care apar John Lennon și Paul McCartney, membrii legendarei trupe The Beatles, a fost dezvăluită astăzi, pe contul de Twitter SgtPepper1710.

Sub imagine, utlizatorul a scris: „Ultima fotografiea lui John Lennon şi Paul McCartney împreună, Los Angeles, martie 1974.”

În imagine, cei doi artiști stau relaxați pe o canapea, mângăiați de razele soarelui. Cadrul a fost imortalizat în 1974, în Los Angeles.

Last know picture of #JohnLennon and #PaulMcCartney together, Los Angeles, March 1974

Photo by May Pang pic.twitter.com/pZaBxAHvfG