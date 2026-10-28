Descoperă unde se alfă hotelul ce îți permite să dormi simultan în două țări, deși stai în același pat!

Oricât de greu ar părea de crezut, poți să dormi în două țări în aceeași noapte, deși stai în același pat! Se întâmplă la un hotel din Europa.

Hotelul din Europa în care poți dormi cu capul într-o țară și picioarele în alta. Unde se află și ce poveste ascunde

Există un hotel unde dormi cu capul în Franța și picioarele în Elveția. Se numește Hotelul Arbez. Locul de cazare este unul dintre cele mai neobișnuite din Europa.

Hotelul este chiar la granița dintre Franța și Elveția, în satul La Cure. Granița trece practic prin mijlocul proprietății. Astfel, unele părți ale clădirii, inclusiv anumite camere de oaspeți, sunt în ambele țări deodată. Cu alte cuvinte, poți avea capul într-o țară și picioarele în cealaltă.

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Clădirea a fost construită în anii 1860. Totuși, aceasta a devenit hotel abia în 1921. De atunci, locul neobișnuit din Europa a primit mereu oaspeți.

Totul a început de la un acord de frontieră dintre Franța și Elveția, semnat în 1862. Acordul a schimbat granița din apropierea satului. Linia de graniță, ce desparte cele două țări, a ajuns să treacă fix prin proprietatea hotelului.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, poziția sa l-a transformat și într-un refugiu. Persoanele care fugeau de persecuția nazistă treceau pe aici, deoarece soldații germani nu puteau intra pe partea elvețiană.

Astăzi, Hotelul Arbez este în continuare un hotel și restaurant care funcționează normal. Primește turiști și călători care vin să exploreze Munții Jura. Pentru mulți dintre ei, povestea locului și ideea de a dormi în două țări deodată sunt la fel de interesante ca peisajul din jur.