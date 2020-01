„Am fost dusă la Auschwitz în ziua nunții mele! Totul mirosea a carne arsă”. Iby se pregătea să fie mireasă când naziștii au luat-o pe sus! Povestea ei, tulburătoare!  

„În vagon, eu și câțiva oameni am decis să ne purtăm de grijă unii altora. Am decis și să nu vorbim despre trecut, nici despre familii sau prieteni. Așa am reușit noi să facem față. Nu le-am spus c ear fi trebuit să mi se întâmple mie în acea zi”, își mai amintește Iby.

Luni s-au împlinit 75 de ani de la aliberarea deținuților de la Auschwitz de către trupele sovietice. Iby, acum în vârstă de 96 de ani, vorbește cu luciditate despre cum i s-a schimbat viața în acea zi.

Ce a făcut familia ei ca să o scape de naziști, dar în zadar

Originară din Bratislava, Iby avea o mamă evreică. După ce au venit naziștii, ea a fost dusă în Ungaria, unde a locuit alături de familia tatălui ei, cu documente false ce arătau că ea nu este evreică.

Însă, în martie 1944, naziștii au intrat și în Ingaria. Iby se afla în casa unui prieten evreu. Într-un raid al naziștilor, a fost prinsă acolo, fără documentele false asupra ei. A fost arestată și interogată despre implicarea ei în rezistență. Iby se temea și să fie prinsă că este immigrant ilegal.