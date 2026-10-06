Ploaia de meteori Draconide începe pe 6 octombrie 2026. Află când se vede cel mai bine din România, unde trebuie să privești și cum poți observa fenomenul.

Începe ploaia de stele Draconide. Când se vede cel mai bine fenomenul spectaculos pe cerul României | Shutterstock

Cerul României va găzdui, în aceste zile, unul dintre fenomenele astronomice specifice începutului de toamnă. Ploaia de meteori Draconide începe pe 6 octombrie 2026 și va rămâne activă până pe 10 octombrie, iar perioada cea mai bună pentru observații este noaptea de 8 spre 9 octombrie.

Începe ploaia de stele Draconide

Spre deosebire de multe alte ploi de meteori, Draconidele au o particularitate importantă: pot fi urmărite mai bine în primele ore ale nopții, imediat după lăsarea întunericului, decât în a doua parte a nopții. Pentru pasionații de astronomie din România, acest lucru face ca seara de 8 octombrie să fie momentul de urmărit.

Potrivit International Meteor Organization – Meteor Shower Calendar 2026, maximul activității este prognozat pentru 9 octombrie, la aproximativ ora 01:00 UTC, ceea ce înseamnă în jurul orei 04:00, ora României. Cu toate acestea, momentul maxim nu înseamnă neapărat că acesta este intervalul ideal pentru observatorii români. Particularitatea Draconidelor face ca seara precedentă să fie foarte importantă pentru observații.

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Noaptea de 8 spre 9 octombrie, momentul ideal pentru observații

Pentru cei care vor să vadă „stelele căzătoare”, seara de 8 octombrie și primele ore ale zilei de 9 octombrie reprezintă intervalul principal.

EarthSky recomandă observarea Draconidelor începând din momentul în care se întunecă în seara de 8 octombrie și continuând până în primele ore ale zilei de 9 octombrie. Motivul este poziția radiantului, adică zona de pe cer din care meteorii par să pornească. În cazul Draconidelor, radiantul ajunge foarte sus pe cer în orele de seară.

Publicația Timeanddate indică pentru 2026 perioada 6–10 octombrie, cu noaptea de 8 spre 9 octombrie drept intervalul principal pentru observarea fenomenului. Pentru București, site-ul confirmă în mod explicit că Draconidele sunt active în această perioadă.

Așadar, cei care vor să încerce să surprindă fenomenul nu trebuie să aștepte neapărat ora 4:00 dimineața. Cele mai bune șanse sunt în seara de 8 octombrie, după lăsarea întunericului, și în orele care urmează.

Câte „stele căzătoare” vom putea vedea

Deși denumirea de „ploaie de stele” poate crea imaginea unui cer acoperit de zeci sau sute de lumini, Draconidele nu sunt, în mod normal, una dintre cele mai abundente ploi de meteori.

Pentru 2026, International Meteor Organization estimează un ZHR de aproximativ 5 meteori pe oră. ZHR, sau rata orară zenitală, reprezintă numărul teoretic de meteori care ar putea fi observați într-o oră în condiții ideale, cu cer foarte întunecat și radiantul poziționat corespunzător. În realitate, numărul de meteori văzuți de o persoană poate fi mai mic.

EarthSky oferă o estimare de până la aproximativ 10 meteori pe oră în condiții ideale pentru 2026, însă subliniază că Draconidele produc de obicei doar câțiva meteori pe oră.

Prin urmare, nu este vorba despre un fenomen care va transforma neapărat cerul într-un spectacol continuu. Totuși, Draconidele sunt urmărite cu interes tocmai pentru caracterul lor imprevizibil.

Draconidele pot deveni, uneori, o adevărată furtună de meteori

Istoria acestei ploi de meteori explică de ce astronomii sunt atenți la ea chiar și atunci când prognoza indică o activitate redusă.

Draconidele au produs în trecut episoade spectaculoase de activitate, inclusiv adevărate furtuni de meteori în 1933 și 1946. International Meteor Organization menționează, de asemenea, rate mult mai ridicate în alți ani, inclusiv un episod important în 2011 și o activitate surprinzător de ridicată în 2018.

Într-un material al IMO dedicat activității viitoare a Draconidelor sunt descrise furtunile din 1933 și 1946, când ratele orare au ajuns la valori de ordinul miilor de meteori.

Aceste evenimente sunt însă excepții, nu ceea ce trebuie să se aștepte publicul în 2026. Pentru acest an, nu este prognozată o asemenea explozie de activitate, iar estimarea oficială a IMO rămâne în jurul valorii de 5 meteori pe oră. Tocmai caracterul imprevizibil al roiului face însă ca observațiile să fie interesante.

De unde vin Draconidele

Ploaia de meteori Draconide este produsă de particulele de praf și resturile lăsate în urmă de cometa 21P/Giacobini-Zinner.

Atunci când Pământul trece prin zona în care se află aceste particule, fragmentele pătrund în atmosfera terestră cu viteză mare și se încălzesc, producând dârele luminoase pe care le vedem pe cer și pe care le numim popular „stele căzătoare”.

Cometa 21P/Giacobini-Zinner are o perioadă orbitală de aproximativ 6,6 ani, iar particulele eliberate de-a lungul timpului rămân pe orbita cometei. Când Pământul traversează acest flux de material, apare activitatea meteorilor.

Din cauza legăturii cu această cometă, Draconidele mai sunt cunoscute și sub denumirea de Giacobinide.

De ce se numesc Draconide

Numele roiului vine de la constelația Draco – Dragonul. Radiantul Draconidelor, adică punctul de pe cer din apropierea căruia meteorii par să provină, se află în zona capului constelației Draco, în apropierea stelelor Eltanin și Rastaban. De aici vine și denumirea fenomenului.

Important este că meteorii nu apar efectiv doar în acea zonă. Dârele luminoase pot traversa diferite regiuni ale cerului, motiv pentru care nu este obligatoriu să privești permanent către constelația Draco pentru a observa un meteor.

România are o poziție bună pentru observarea fenomenului

Draconidele sunt favorabile observatorilor din Emisfera Nordică, iar România se află într-o poziție bună pentru urmărirea lor.

International Meteor Organization precizează că radiantul este circumpolar pentru latitudinile situate la nord de aproximativ 45°N, în timp ce Draconidele sunt, în general, cel mai bine poziționate pentru observatorii din nord.

În România, fenomenul poate fi urmărit din mai multe regiuni, însă rezultatul va depinde foarte mult de condițiile locale. Un cer senin și cât mai întunecat este esențial, mai ales pentru o ploaie de meteori care nu are o rată foarte mare în mod obișnuit.

Luna Nouă ajută la observarea Draconidelor

Un avantaj important pentru observațiile din acest an este lumina redusă a Lunii. Luna Nouă are loc pe 10 octombrie 2026, la ora 15:50 UTC, astfel că în perioada maximului Draconidelor Luna se află într-o fază foarte puțin luminoasă. EarthSky notează că secera descrescătoare din apropierea maximului nu ar trebui să interfereze semnificativ cu observațiile.

International Meteor Organization descrie condițiile din acest an ca fiind practic lipsite de interferența luminii Lunii, ceea ce permite observații bune pe parcursul perioadei de activitate.

Cu alte cuvinte, dacă cerul este senin, lumina Lunii nu ar trebui să fie problema principală pentru cei care vor să urmărească Draconidele.

Cum poți vedea Draconidele din România

Nu este nevoie de telescop sau de un binoclu pentru a observa o ploaie de meteori. De fapt, pentru acest tip de fenomen, ochiul liber este cea mai bună variantă, deoarece poate acoperi o zonă mult mai mare a cerului.

Pentru cele mai bune șanse: alege un loc cât mai departe de luminile orașului; caută un spațiu cu vedere largă asupra cerului; evită zonele în care clădirile sau copacii blochează mare parte din orizont; lasă-ți ochii aproximativ 20–30 de minute pentru a se adapta la întuneric; evită să privești frecvent ecranul telefonului, deoarece lumina acestuia afectează adaptarea ochilor; ai răbdare, deoarece meteorii pot apărea la intervale neregulate; nu te concentra asupra unei singure stele sau asupra unui singur punct de pe cer.

EarthSky recomandă, de asemenea, găsirea unui loc întunecat și subliniază că nu este necesar să identifici constelația Draco pentru a vedea meteorii.

Pentru cei aflați în orașe precum București, principala problemă poate fi poluarea luminoasă, care face ca meteorii mai slabi să fie mult mai greu de observat. Timeanddate confirmă că Draconidele pot fi urmărite din București, însă vizibilitatea efectivă depinde de condițiile cerului și de lumina artificială.

Draconidele sunt mai lente decât alți meteori

Un alt element care le face interesante este viteza lor relativ redusă.

International Meteor Organization indică pentru Draconide o viteză de aproximativ 20 km/s, iar acest lucru înseamnă că meteorii acestui roi sunt considerați relativ lenți în comparație cu multe alte roiuri meteorice.

Dârele lor pot fi, prin urmare, mai ușor de remarcat de către un observator care privește atent cerul, chiar dacă numărul total de meteori nu este foarte mare.

Când trebuie să ieși afară pentru a le vedea

Pentru România, cea mai simplă recomandare este: seara de 8 octombrie 2026.

Draconidele vor fi active în perioada 6–10 octombrie, iar maximul este calculat pentru 9 octombrie, în jurul orei 01:00 UTC, adică aproximativ 04:00 în România. Totuși, datorită poziției radiantului, cele mai bune condiții de observare apar începând din seara de 8 octombrie și continuând în primele ore ale zilei de 9 octombrie.

Așadar, cei care vor să încerce să prindă câteva „stele căzătoare” nu trebuie să-și pună alarma pentru ora 4:00. După lăsarea întunericului, pe 8 octombrie, este deja un moment foarte bun pentru a începe observațiile.

Singura condiție pe care astronomii nu o pot controla este vremea: dacă cerul va fi acoperit de nori, activitatea meteorilor nu va putea fi observată, indiferent cât de bune sunt condițiile astronomice.

Pentru 2026, Draconidele nu vin cu promisiunea unei furtuni spectaculoase de meteori, însă combinația dintre Luna foarte puțin luminoasă, poziția favorabilă a radiantului și posibilitatea de a observa fenomenul încă din primele ore ale nopții face ca începutul lunii octombrie să fie un moment bun pentru pasionații de cerul nocturn din România.