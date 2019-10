James Peebles, laureat Nobel pentru Fizică pe 2019: Putem fi siguri că nu vom putea vedea niciodată vieţile de pe alte planete

Canadianul James Peebles, laureat Nobel pentru Fizică pe 2019, a vorbit în timpul conferinţei de presă susţinută de Comitetul Academiei suedeze de ştiinţe marţi despre materia întunecată, existenţa vieţii pe alte planete şi i-a sfătuit pe tinerii cercetători să îşi urmeze vocaţia din pasiune pentru ştiinţă şi nu pentru distincţii.

Premiul Nobel pentru Fizică pe anul acesta a fost împărţit între canadianul Peebles şi elveţienii Michel Mayor şi Didier Queloz. Primul a fost premiat pentru descoperiri teoretice, ceilalţi doi, pentru descoperiri practice.

James Peebles, născut în 1935, în Winnipeg (Canada) a fost recompensat cu Nobel pentru „descoperiri teoretice în cosmologia fizică”.

„Fără observaţii, ştiinţa nu există. La fel şi fără dovezi. Cele două trebuie să conlucreze. Astronomia nu îşi va găsi finalul. este mereu ceva de descoperit”, a afirmat Peebles.

Materia întunecată şi energia întunecată sunt încă mistere, a spus el. „Există multe întrebări fără răspuns. Einstein a introdus termenul şi încă nu ştim ce reprezintă”.

Întrebat care este părerea lui privind existenţa vieţii pe alte planete, Peebles a răspuns: „Este o bănuială a mea: există foarte multe planete şi multe sunt potrivite pentru a susţine viaţa. Dacă seamănă vieţii de pe Pământ e greu de spus. Putem fi siguri că nu vom putea vedea niciodată aceste alte vieţi, alte planete”.

El a avut şi un sfat pentru tinerii cercetători: „Trebuie să o faceţi pentru ştiinţă. Premiile sunt interesante, dar nu trebuie să reprezinte scopul. Trebuie să o faceţi pentru dragostea pentru ştiinţă. Eu aşa am făcut”.

James Peebles a subliniat că în toţi anii aceştia nu a lucrat singur. „Mereu am avut colegi, mulţi cunoscuţi la nivel mondial”. El face parte din The Gravity Research Group, aşa cum îl numeşte, unde au fost prezentate numeroase idei, şi unele „greşite, dar am crescut cu ele”.

În prezent, James Peebles predă la Universitatea Princeton.

