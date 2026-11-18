Unul dintre cele mai puternice supercomputere din lume a fost oprit de urgență în Japonia, după un atac cibernetic. Hackerii ar fi reușit să acceseze servere și să instaleze programe neautorizate.

Supercomputerul Fugaku din Japonia a fost oprit pe 12 noiembrie 2026, după ce specialiștii au descoperit că sistemul a fost supus unui atac cibernetic. Hackerii au pătruns în sistem printr-o pagină publică ce afișa informații despre funcționarea supercomputerului.

Supercomputerul Fugaku din Japonia a fost oprit. Ce au făcut hackerii

Hackerii ar fi reușit să pătrundă în sistemul supercomputerului și să acceseze serverele interne în perioada 10 și 13 noiembrie, potrivit bleepingcomputer.com. Atacatorii cibernetici ar fi instalat programe neautorizate, iar datele a până la 4.597 de utilizatori ai sistemelor Fugaku și RIKYU ar putea fi compromise.

Printre informațiile care ar putea să fi fost compromise se numără nume, adrese de e-mail și date de autentificare, după ce hackerii au instalat programe malițioase pe unele servere interne ale supercomputerului.

Articolul continuă după reclamă

Așadar, Institutul de cercetare RIKEN au decis să oprească activitatea supercomputerului și să înceapă o investigație. Activitatea suspectă a fost observată pe data de 12 noiembrie, iar metoda prin care hackerii au reușit să pătrundă în serverele interne nu a fost făcută publică.

Mii de utilizatori ar putea fi afectați

Conform bleepingcomputer.com, numele, adresele de e-mail și ID-urile a 4,222 de utilizatori ai sistemului Fugaku ar fi fost compromise. De asemenea, hackerii ar fi ajuns la numele și adresele de e-mail ale 375 de utilizatori ai sistemului Rikyu.

Ar mai fi fost compromise următoarele informații: cheile private SSH și cheile de acces stocate pe computerele utilizatorilor și fișierele cu date de cercetare stocate pe computerele utilizatorilor.

Ce măsuri s-au luat

Institutul de Cercetare Riken a blocat accesul extern folosit în atac și a dezactivat cheile de autentificare, conform riken.jp. De asemenea, reprezentanții le-au cerut utilizatorilor să înlocuiască datele de acces stocate pe supercomputer.

După finalizarea anchetei, urmează ca serverele compromise să fie reconstruite și nivelul de securitate al supercomputerului să fie consolidat. Până atunci, Riken a transmis un mesaj important pentru utilizatori.

”Pentru orice cheie privată SSH stocată pe Fugaku, vă rugăm să revocați sau să eliminați cheia publică corespunzătoare din fiecare serviciu extern în care este autorizată și să generați o nouă pereche de chei. Vă rugăm să revocați și să înlocuiți orice alte date de autentificare stocate prin intermediul serviciului respectiv.

De asemenea, vă rugăm să fiți atenți la e-mailurile suspecte care pretind că provin de la Fugaku sau Riken. Riken nu vă va solicita niciodată parola sau alte informații personale prin e-mail”, a transmis Riken.