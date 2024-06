Locul de muncă plătit cu 500 de lei pe zi, dar refuzat de mulți români. Ce presupune și de ce nu se înghesuie nimeni

România se numără printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană, dar există și locuri de muncă bine plătite care, însă, nu atrag candidați. De exemplu, unii angajatori oferă 500 de lei pe zi, dar nu găsesc pe nimeni dispus să ocupe postul. Iată despre ce este vorba!

De exemplu, mulți fermieri se plâng că nu găsesc oameni pe care să îi angajeze chiar dacă sunt dispuși să plătească mai mult decât decent la nivelul României. Pe un grup de Facebook destinat celor care vor să se mute la țară, cineva a vrut să afle cât este plătită o zi de muncă în agricultură, în România. Răspunsurile au venit imediat, iar unele au fost mai mult decât surprinzătoare!

Citește și: Locul de muncă plătit generos în străinătate. Chiar și persoanele fără experiență pot candida

Locul de muncă din România plătit cu 500 de lei pe zi, dar refuzat de mulți

„Nimeni nu mai găsește oameni dispuși la muncă fizică în agricultură, știm. Totuși: cât mai plătiți pentru o zi de sapă la grădină? Mulțumesc. P.S.: poate menționați și județul.”, a postat persoana respectivă, potrivit adevarul.ro.

Articolul continuă după reclamă

Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar cei mai mulți au relatat în secțiunea de comentarii experiența personală.

„Noi, în Dâmbovița, ne-am liniștit, nu mai căutăm, că știm că nu mai găsim. Îl convocăm pe fiu și vine când poate, de la oraș, să ne ajute. Unei vecine i s-au cerut 600 pentru tăiat lemne, pe o zi. Ea se aștepta la 300, i-a dat 500 și cetățeanul nemulțumit nu a mai venit și a doua zi”, a scris un internaut.

„Vin și eu cu o părere, poate nu pe gustul tuturor, nu stau la sat încă, așa că logica mea se va baza mai mult pe alta perspectivă. Salariul minim brut pe România la ora actuală este 3.300, împărțit la 20 zile lucrătoare vine cam 165 ron pe zi. Din punctul meu de vedere, acela ar trebui să fie minimul cu care plătiți acești oameni, și nu ar trebui să se facă diferența între județe și starea curentă a acestora (că văd tot felul de comentarii că sunt asistați social, că sunt leneși etc. Este cam irelevant, munca și plata trebuie să fie aceeași, că toți trăim în aceeași țară).

Având în vedere ca lucrează la negru, de aceea m-am referit la brut și nu la net, că altfel diferența aceea ar ajunge la stat, de ce să nu ajungă direct la omul care are cea mai mare nevoie de ei? Dacă un angajat de birou cu salar minim primește această sumă pe zi, un om care prestează asemenea muncă (care nu este pentru oricine, este muncă fizică grea, solicitantă, stai mult în soare etc.) de ce nu ar primi la fel? Nu mai încep să zic de apă și mâncare, asta deja ține de posibilitățile și omenia fiecăruia, dar cum alte posturi/joburi oferă anumite beneficii, se poate aplica și în cazul acesta pentru omul care muncește.”, a fost răspunsul unei alte persoane, potrivit sursei.

Alți internauți au fost, însă, de o cu totul altă părere.

„Primesc mai mult de atât cei care mai au chef de muncă. 150 lei/zi, plus mâncare, cafea, bere, țigări. Doar berea și țigările și tot adaugă vreo 50 de lei la plata zilei.”, a spus cineva.

„250 de lei în Mehedinți, plus mâncare, băutură.”, a adăugat altcineva. Și dacă fumează, vor și un pachet de țigări. Nu am înțeles niciodată cu plata și mâncarea etc. Mie la serviciu nu îmi dă mâncare. Muncesc și mă plătește, atât. Mâncarea o suport din banii câștigați.”, și-a exprimat un altul părerea.

„250 lei în Bistrița Năsăud. Dar nu mai găsești decât bieți pensionari care mai pot! Tineret nu ai să vezi! S-a mai motorizat! Parcele mari le lucrează cu erbicid și tractoare! Dar cât e de frumos o mică grădină la țară cât se poate de bio! Bio e doar ce cultivi tu, atât cât se poate!”, a scris altul.

„Eu muncesc 10-12 ore minim/zi pentru 200 lei, foc continuu, în birou, e adevărat, cu oameni de tot felul și e ok, îmi place. Pentru 200 lei, în aer liber, fără stres, cu pauză, cu mâncare, un suc, apă, cafea, bere, ce o fi, nu e ok. Ca să nu mai discutăm de pregătire, de școli, că nu e relevant în acest context.”, a fost altă părere.

„Poiana Lacului, Argeș pentru a tăia buruienile 350 de lei ziua+bere, țigări, benzină și mâncare.”, a fost alt mesaj. „De la 300 de lei în sus am auzit, județul Argeș.”, i-a dat altul dreptate.

„În Italia o zi de muncă variază între 40-45 de euro cu mâncarea ta, băutura ta, țigările tale și benzina ta. Și muncești cum trebuie, altfel te trimite acasă pe banii tăi.”, a punctat o altă persoană.

„200 lei pe zi cand se găsea. Acum nu mai găsesc.”, s-a plâns alt internaut.

„Mie mi-a luat 150 de lei pe o jumătate de oră să-mi sape o grădinuță de zece/cinci m, crezând că-mi sapă cu hârlețul, așa cum trebuie. Când colo, a venit cu un motoraș de jucărie. Și, ce credeți, a periat un pic scoarța pământului de a doua zi era totul verde și frumos. Bătaie de joc! Am aruncat banii pe fereastră. N-am putut semăna nimic.”, s-a plâns altcineva, mai notează adevarul.ro.

Citește și: Locul de muncă plătit regește, cu până la 100.000 dolari pe an. Ce trebuie să facă cei care vor să primească un asemenea salariu