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Locuri din România pe care nu trebuie să le ratezi toamna aceasta. Cele mai „instagramabile destinații” din țară

Toamna aceasta, România se transformă într-un spectacol de culoare. Descoperă locurile spectaculoase care merită vizitate și fotografiate în acest sezon.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 10 Octombrie 2026, 08:00 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 15:08
Locuri din România pe care nu trebuie să le ratezi toamna aceasta. Cele mai „instagramabile destinații” din țară | Shutterstock
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Toamna transformă România într-un adevărat spectacol de culoare. Pădurile capătă nuanțe de auriu și arămiu, orașele medievale devin și mai spectaculoase, iar castelele și satele tradiționale par desprinse din povești. Pentru cei care iubesc fotografia și caută locuri spectaculoase pentru rețelele sociale, lunile de toamnă sunt perfecte pentru o escapadă prin țară.

Locuri din România pe care nu trebuie să le ratezi toamna aceasta

Unul dintre orașele care merită descoperite în această perioadă este Sibiul. Străduțele din centrul vechi, Piața Mare, Piața Mică și clădirile cu arhitectură medievală creează un decor spectaculos, mai ales atunci când sunt înconjurate de culorile toamnei. O plimbare prin oraș poate deveni cu ușurință o sesiune foto.

Din Sibiu, călătoria poate continua spre Castelul de Lut din Valea Zânelor, unul dintre cele mai neobișnuite locuri din România. Construcția pare desprinsă dintr-un basm, iar peisajul din jur devine și mai spectaculos atunci când pădurea începe să își schimbe culorile.

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O altă oprire aproape obligatorie este Sinaia, unde se află celebrul Castel Peleș. Clădirea impresionantă, înconjurată de pădure, oferă un decor spectaculos în orice anotimp, însă toamna peisajul capătă o atmosferă aparte. Tot în zonă se află și Castelul Cantacuzino din Bușteni, care oferă o priveliște impresionantă către Munții Bucegi.

Pentru o escapadă într-un decor de poveste, merită inclus și Castelul Bran. Aerul misterios al locului, arhitectura medievală și peisajul montan fac din această destinație una dintre cele mai căutate din România.

Iubitorii de natură pot continua drumul spre Munții Piatra Craiului, unde toamna poate fi admirată în toată splendoarea ei. Potecile de munte, pădurile colorate și crestele spectaculoase oferă numeroase cadre pentru fotografii.

Un alt loc care pare desprins dintr-o poveste este Viscri. Casele tradiționale, ulițele liniștite și peisajul rural transilvănean creează o atmosferă aparte. Toamna, satul devine și mai fotogenic.

Pentru un peisaj complet diferit, Lacul Roșu este o alegere potrivită. Munții care înconjoară lacul, pădurea și trunchiurile de copaci care ies din apă formează un decor spectaculos, mai ales în zilele de toamnă.

Și Colibița merită trecută pe lista destinațiilor de sezon. Lacul înconjurat de munți oferă priveliști spectaculoase, iar culorile pădurilor se reflectă în apă în zilele senine.

O escapadă de toamnă poate continua și spre Lacul Vidraru, unde Transfăgărășanul și peisajele montane oferă numeroase locuri perfecte pentru fotografii. Drumul în sine devine o experiență, mai ales atunci când pădurile sunt colorate în nuanțe de galben, portocaliu și roșu.

La finalul călătoriei poate fi inclusă Sighișoara, unul dintre cele mai bine păstrate orașe medievale din România. Străduțele pietruite, casele colorate și Turnul cu Ceas creează un decor spectaculos pentru o plimbare de toamnă.

Fie că alegi muntele, castelele, orașele medievale sau satele tradiționale, România are numeroase destinații care merită descoperite în acest sezon. Iar toamna oferă un decor natural care transformă fiecare escapadă într-o ocazie perfectă pentru fotografii memorabile.

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