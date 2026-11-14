Lucrurile pe care ar trebui să le readucem în casele noastre înainte să dispară pentru totdeauna

Există lucruri care aduc autenticitate unei case, dar care ies, treptat, din trenduri. Iată ce obiecte e bine să readucem în casele noastre înainte să dispară pentru totdeauna.

Trendurile în materie de design interior se schimbă, iar stilurile evoluează de la un an la altul. În zilele noastre e ales din ce în ce mai mult stilul minimalist, în timp ce obiectele decorative vechi dispar din tendințe.

Există, totuși, câteva elemente pe care este recomandat să le păstrezi în casa ta sau să le readuci în locuință, înainte să fie date uitării.

1. Locuri de stat în fața ferestrei

Locurile de stat amenajate în fața ferestrei sunt specifice stilului englezesc tradițional, dar sunt întâlnite și în alte țări, precum Japonia. Acestea oferă autenticitate casei și creează un spațiu confortabil, în care poți să îți petreci timpul liber.

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2. Vitraliile

Vitraliile, adică ferestrele decorate cu modele din sticlă colorată, încep să dispară din tendințe. Acestea sunt tot mai rar alese de proprietarii de locuințe, astfel că în viitor vor rămâne amintire. Înainte să dispară, poți să le alegi pentru a transforma complet lumina din casa ta.

3. Veranda din fața casei

Verandele situate în fața casei sau în spatele acesteia aproape că au dispărut în zilele noastre, dar sunt o alegere ideală pentru cei care își doresc să aibă parte de un spațiu unde să petreacă câteva momente în aer liber. Acestea pot fi amenajate după propriile gusturi.

4. Ușile glisante

Ușile glisante oferă mai mult spațiu unei case și un aspect de eleganță și rafinament. Tot mai multe persoane le elimină din locuințele lor, dar sunt o idee bună pentru cei care vor să câștige spațiu.

5. Locurile în care iei micul dejun

Spațiile mici, dar pline de amintiri și momente speciale, în care oamenii iau micul dejun, savurează cafeaua sau răsfoiesc o revistă sunt specifice caselor englezești și americane.

6. Ferestrele cu traversă

Ferestrele cu traversă, situate în fața străzii, sunt recomandate pentru cei care își doresc să aibă parte de lumină naturală în partea din față a casei. Acestea au fost tot mai rar alese în ultima perioadă.

7. Bibliotecile încorporate

Bibliotecile încroporate te ajută să câștigi spațiu și, în același timp, să te bucuri de un loc elegant în care să îți ții cărțile. Câteva rafturi încastrate în perete, închise într-o vitrină, oferă un aspect frumos casei.

8. Ușile din două bucăți

Ușile formate din două bucăți, cea superioară și cea inferioară, care se deschid separat, aproape că au dispărut de tot din locuințele din ziua de astăzi. Acestea trebuie amplasate în partea din spate a locuinței și te ajută să aerisești casa, fără să deschizi toată ușa.

9. Lustrele atârnate de lanț

Lustrele care atârnă de un lanț suspendat în tavan sunt un decor elegant al casei. În loc să pui o lustră simplă, într-un stil pe care îl întâlnești în multe case, alege-le pe cele suspendate de un lanț.