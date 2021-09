Lydia Hughs este mireasa care a făcut pană cu mașina chiar când era în drum spre nuntă. Cine i-a dat acesteia o mână de ajutor

Fox News a relatat întâmplarea prin care a trecut Lydia Hughs, când într-o zi importantă pentru ea: ziua nunții.

Lydia Hughs are 29 de ani și este din Wrexham, Wales. Ea a avut nevoie de ajutor pe autostradă, chiar când era la jumătatea drumului spre propria ei nuntă. Îmbrăcată în mireasă, aranjată și cochetă, Lydia era cu părinții ei în mașină, când autovehiculul vintage s-a defectat, conform SWNS.

Tânăra a spus că mașina a mers bine o bucată de drum, apoi a început să aibă probleme. "M-am temut că o să rămânem așa în mijlocul drumului mult timp".

Totuși, un echipaj de poliție și-a făcut apariția la scurt timp. "Au văzut că suntem îmbrăcați de nuntă și s-au oferit să ne ajute. A fost pentru prima dată în ziua respectivă când am început să plâng de bucurie, m-am descărcat".

The course of true love never did run smooth...



Our Traffic Officers arrived on scene this afternoon to help assist a bride in a broken down vehicle! 👰



We removed the vehicle while @NWPolice gave her a lift to the ceremony💒



Wishing the bride & groom all the best! pic.twitter.com/aFynbY5NsB