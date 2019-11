Magia Crăciunului îl readuce pe alien-ul E.T. în familia lui Elliot. Cum arată Henry Thomas după 37 de ani

Scurt metrajul este de fapt o reclamă pentru compania de cablu a studiolului Universal, aceeași companie care a produs în 1982 filmul cu E.T.

În noul film Elliot este acum adult, are familie și doi copii. Cu ocazia sărbătoriloe de Crăciun, E.T revine în casa lui Elliot și le povestește tuturor că are și el copii.

Personajul Elliot este interpretat de același actor, la 37 de ani distanță. Henry Thomas are acum 48 de ani, 3 copii și 3 căsătorii la activ. Viața lui este una cel puțin interesantă. Acesta a fost arestat în urmă cu câteva săptămâni pentru că a condus beat. După ce s-a lăsat de actorie a încercat să devină cântăreț. Acesta face parte din trupa The Blue Heelers.