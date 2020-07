Mihail Iulian, puștiul cu un IQ mai mare decât al lui Einstein! „Micul geniu” vrea să construiască viitorul unei generații: „Important e să faci ce îți place”

„Sunt foarte mulţi oameni care sunt inteligenţi, dar nu fac absolut nimic cu inteligenţa. Important este să faci ceea ce îşi place, iar eu sunt bucuros că pot face acest lucru. Sunt pasionat de arhitectură, dar în acelaşi timp vreau să fiu şi scriitor.

Îmi doresc ca alţi oameni să citească cărţile pe care le fac eu ca să-i fac fericiţi. Cartea pe care am reuşit să o public se numeşte «Necromancer RPG: The Book», iar la cea la care scriu acum nu are un titlu decis încă, dar este SF”, a povestit micul Einstein, citat de Adevărul.

Tatăl lui Iulian este profesor de religie, iar mama lui, medic stomatolog. Cei doi au toate motivele să se mândrească cu micul geniu.

„Iulian îşi urmează întotdeauna drumul lui, iar pe unde a trecut a fost apreciat de toată lumea. Este un copil modest, dar iese în evidenţă prin faptul că în urma unei discuţii cu el pleci înviorat. Este în acest moment la o şcoală de elită în clasa a-IX-a, iar anul trecut a fost ales şeful clasei”, tatăl lui Iulian.