O femeie a surprins oameni din întreaga lume atunci când a dezvăluit faptul că a reușit să economisească o adevărată avere prin obiceiul ei de-a căuta prin gunoaie.

În ultimii ani se fac peste tot în lume campanii prin care se promovează ideea de reciclare a bunurilor, pentru a preveni risipa de orice fel. O femeie însă a uimit oamenid de pretutindeni atunci când a dezvăluit faptul că a economisit o adevărată avere, de peste 2 milioane de RON, cu ceea ce a găsit în timp ce căuta prin gunoaie.

O femeie a economisit peste 2 milioane de RON cu obiectele pe care le-a găsit în timp ce căuta în gunoi. Ce a descoperit de-a lungul timpului

Aceasta este incredibila poveste de viață a unei femei pe nume Jennifer Lleras în vârstă de 40 de ani din Baltimore, Maryland (Statele Unite ale Americii). Doamna, care are doi copii, a uimit din plin oameni din întreaga lume atunci când a dezvăluit faptul că obișnuiește să umble prin gunoaie, în căutare de tot felul de obiecte utile. De-a lungul timpului, femeia a adunat tot felul de lucruri și azi se laudă că a economisit o adevărată avere, de peste 2 milioane de dolari (adică echivalentul sumei de 9 milioane de RON).

Jennifer lleras este o mamă ocupată ce conduce propria firmă ed marketing și veniturile sale sunt destul de generoase pentru a asigura familiei sale un trai confortabil. Totuși, aceasta are încă din tinerețe, din vremea facultății, obiceiul de-a căuta prin gunoaie. Un profesor a sugerat atunci elevilor săi faptul că acest obicei al cotrobăitului prin gunoiae poate scoate la iveală lucruri interesante. Urmându-i sfatul, femeia a prins „microbul” și de atunci continuă să facă asta ori de câte ori are ocazia.

„Mă duc poate o dată pe săptămână. Mi se pare distractiv, e ca o căutare de comori. Dacă stau să mă gândesc la tot ceea ce am găsit, cu siguranță valoarea lor ajunge la cel puțin 100.000 de dolari pe an. Păstrez doar ceea ce îmi place, nu am obiceiul să depozitez tot ce nu îmi trebuie. Casa mea e curată. Am găsit rechizite bune de copii, aruncate. Unii ar fi putut să se bucure de ele, e păcat”, a zis femeia, potrivit nypost.com.

Mai mult decât atât, obiectele bune ce pot fi folosite dar care nu îi trebuie ei sunt donate la organizații, școli sau librării. În total, femeia susține că a economisit mai bine de 2 milioane de dolari, adică undeva la peste 9 milioane de RON.

În timp ce căuta prin gunoaie, acesta a găsit aspiratoare de firmă, sisteme de securitate pentru casă, bijuterii, genți de firmă, obiecte electrocasnice scumpe, jucării și multe altele.

Totuși, femeia are de îndurat și glumele răutăcioase ale celor din jur. Atunci când e întrebată de ce face asta, ea răspunde că e ca o pasiune prin care îi poate ajuta pe alții.