O femeie de 42 de ani s-a căsătorit cu ea însăși. Ce a determinat-o să facă acest gest

Femeia este originară din Anglia și a făcut economii timp de 20 de ani pentru a se putea căsători. În cele din urmă, aceasta a ajuns în fața altarului.

Femeia nu și-a mai așteptat jumătatea și a decis să se căsătorească chiar cu ea însăși. A avut parte de cea mai frumoasă zi din viața ei. Toată ceremonia a decurs conform unui plan bine stabilit. Potrivit IndianExpress, ea a cheltuit aproximativ 10.000 de lire sterline pentru întregul eveniment.

Ce a determinat-o să facă acest gest

Sarah Wilkinson are 42 de ani s-a săturat să-și mai aștepte sufletul pereche, astfel că a organizat o ceremonie de nuntă pentru ea însăși. I-au fost alături toți oamenii dragi, care au susținut-o în decizia sa. Timp de o lună, Sarah și-a căutat rochia de nuntă perfectă, în cele din urmă a găsit-o.

Nunta a fost oficită de un prieten al miresei, în Felixstowe, Suffolk. Sarah a purtat o rochie de mireasă albă cu paiete, și-a cumpărat inelul de logodnă la care visa dintotdeauna și chiar a avut și un tort cu mai multe nivele. Pe tort a așezat o figurină cu o mireasă ce săruta o broască.

Potrivit unei surse, mama ei a condus-o la altar, astfel arătându-și suportul și înțelegerea pentru decizia fiicei sale. Alături de ea au mai fost 40 de invitați, prieteni și membri ai familiei. Sarah a dezvăluit pentru BBC faptul că aproape toată lumea a exclamat când a auzit de eveniment: „Tipic Sarah!”

Aceasta spune pentru BBC:

„A fost o zi minunată și am fost în centrul atenției. Ceremonia nu a fost una oficială, dar am avut și eu nunta mea. Cred că ajungi la punctul în care te gândești «s-ar putea să nu am un partener lângă mine, dar de ce ar trebui să ratez această ocazie?». Acești bani au fost rezervați pentru nunta mea, așa că de ce să nu-i cheltuiesc pentru ceva ce mi-am dorit?”

De asemenea, Sarah menționează faptul că toți au fost foarte încântați și „toată lumea a zâmbit” pe tot parcursul evenimentului. Atât ceremonia, cât și petrecerea de după au fost restrânse, însă pline de veselie și emoții pozitive.

Ceremonia de nuntă a fost cât se poate de tradițională. Nu au lipsit nici jurămintele, în număr de 14. Printre altele, aceasta a promis că nu va renunța niciodată la controlul asupra telecomenzii televizorului. Acesta a fost chiar primul jurământ pe care l-a făcut.

Femeia a economisit timp de 20 de ani pentru acest eveniment. Ea nu a făcut rabat de la nimic și și-a împlinit toate dorințele. Astfel că ziua nunții a fost una dintre cele mai minunate din viața ei. Atât ea, cât și nuntașii au petrecut de minune.

Sarah Wilkinson se consideră o femeie căsătorită, din toate punctele de vedere, însă nu exclude posibilitatea de a întâlni bărbatul ideal în viitor. Aceasta este deschisă posibilității de a-și împărtăși la un moment dat viața cu a bărbatului perfect. Cu toate acestea este împlinită și mândră de decizia ei.