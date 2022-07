O fetiță de 4 ani se simțea rău. Părinții au crezut că e răcită, dar medicii i-au dat un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt

O fetiță de 4 ani a început să se simtă rău, așa că părinții au crezut că e doar răcită. Când a început să facă febră și starea i s-a agravat, copila a fost dusă de urgență la spital, iar medicii i-au dat un diagnostic dureros.

Isabellah era un copil cât se poate ede sănătos atunci când a început să se simtă ca și când ar fi fost răcită, în august 2021. Mama fetiței, pe nume Amy (29 de ani), a explicat faptul că ceea ce ințial părea o întâmplare banale s-a transformat într-un adevărat „film horror”.

„A început cu ceea ce noi am crezut că e doar o răceală. Apoi, copila a început să sforăie, un lucru ciudat. Când am simțit că avea respirația urât mirositoare am înțeles că ceva nu este în regulă și că ceva se întâmplă”, a mărturisit Amy din Hartlepool (Marea Britanie), potrivit celor de la thesun.co.uk.

Îngrijorată, aceasta și-a dus copila la medicul generalist și acesta a zis că poate e vorba despre niște polipi. Totuși, când simptomele au început să se agraveze, toată lumea a înțeles că situația e mult mai grabă de atât.

Copila a început să se simtă din ce în ce mai rău, așa că medicii au decis să îi facă alte și alte teste. Așa a ieșit la iveală faptul că Isabellah avea o tumoră rară și canceroasă în zona gâtului, localizată în nazofaringe.

„La un moment dat se putea vedea tumora ieșind din nas. Când a strănutat efectiv a ieșit din nas”, a mai zis mama.

În Marea Britanie, în jur de 260 de persoane sunt diagnosticate anual cu această afecțiune. Totuși, medicii spun că există tratament.

Atunci când tumora i-a blocat căile de respirație, fetiței i s-a pus un tub special, care să îi permită respirația. Ulterior, copila a început curele de chimioterapie și radioterapie. Rezultatele nu au întârziat să apară și fetița se simte acum mult mai bine, fiind la un pas de vindecare.

Povestea ei a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

